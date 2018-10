Ato pró Bolsonaro reúne manifestantes em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Partidários do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ) realizaram ato a favor do candidato na avenida Goethe, área nobre de Porto Alegre, na tarde deste domingo, 30. O local é tradicional ponto de comemorações esportivas na cidade e ficou marcado por ser palco das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O ato ocorre um dia depois dos protestos em todo o país com o lema"ele não", contra Bolsonaro.

Segundo os organizadores, o ato foi "suprapartidário" a favor do candidato. "O voto útil para o Brasil é o voto em Bolsonaro", afirmou Carmen Flores, candidata ao Senado pelo PSL. Políticos e apoiadores do candidato se revezaram nos discursos em dois carros de som.

Gritos de "primeiro turno", "ele sim" e "mito" foram os mais entoados. Palavras em apoio ao juiz Sérgio Moro e contra o PT também foram puxadas pelos apoiadores do candidato. O Hino Nacional e o Hino do Rio Grande do Sul foram cantados no ato.

Os manifestantes vestiam camisetas verde e amarelas e algumas continham manchas de sangue, em referência ao ataque sofrido pelo candidato. Muitos manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e de Israel e bonecos do "pixuleco". Faixas traziam a frase "ele sim", em oposição ao movimento contrário a Bolsonaro. Muitos motoristas que passavam pelo local buzinavam em sinal de apoio.