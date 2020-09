Arthur do Val propõe transferir sede da Prefeitura de SP para a Cracolândia

Candidato a prefeito de São Paulo, Arthur do Val (Patriota), propôs mudar a sede da Prefeitura para a região da Cracolândia, no bairro da Luz, região central de São Paulo. Em vídeo publicado em suas redes na manhã desta segunda-feira, o deputado estadual afirmou que, caso eleito, despacharia do local, onde há grande concentração de moradores de rua e usuários de drogas, "até que a situação se resolva".

Segundo o candidato, a Prefeitura e suas principais secretarias devem se aproximar dos problemas da cidade. “A questão da Cracolândia precisa ser resolvida integralmente, abordando seus aspectos humanos, jurídicos, sanitários e urbanísticos”.

A medida faz parte de uma proposta do candidato, de fazer um gabinete itinerante, focado nos temas mais sensíveis da cidade. Os outros endereços desse gabinete ainda não foram revelados pelo candidato do Patriota.

Arthur foi escolhido candidato pelo partido na semana passada, tendo, como vice, Adelaide de Oliveira, também do Patriota.