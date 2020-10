Aprovação e reprovação à gestão Bruno Covas se equivalem em SP, mostra Ibope

Candidato à reeleição, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), começa a campanha eleitoral com a taxa de avaliação positiva de sua administração exatamente igual à negativa. Segundo a primeira pesquisa da série Ibope/Estadão/TV Globo , 27% dos paulistanos consideram seu governo bom ou ótimo, e 27% o veem como ruim ou péssimo. A avaliação regular é a que congrega a maior parcela de moradores da cidade: 43%.

Já o governador João Doria (PSDB), na cidade de São Paulo, encontra mais cidadãos insatisfeitos com seu trabalho. A gestão é considerada ruim ou péssima por 42%, e boa ou ótima por apenas 22%.

Já o governo do presidente Jair Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo por quase metade dos moradores da capital (48%).

A pesquisa Ibope foi realizada entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro, com 805 pessoas. As entrevistas foram feitas de forma presencial. Por causa da pandemia, os entrevistadores usaram equipamentos de proteção. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo SP-09520/2020.