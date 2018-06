Após encontro, ACM Neto diz que Ciro e DEM não são incompatíveis

SALVADOR - Um dia depois de jantar com o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, o prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, disse nesta quarta-feira, 20, que a plataforma política defendida pelo pedetista – ligada a pautas da centro-esquerda – não é incompatível com a do Democratas. “Não considero a plataforma do Ciro incompatível com a do Democratas", disse Neto durante evento de inauguração de um abrigo na capital baiana.

"Foi uma primeira conversa que tivemos, de aproximação, de troca de opiniões a respeito do cenário político. Se fôssemos avançar para um diálogo em torno de uma aliança eleitoral, a questão programática seria central. Não há possibilidade de acordo político-eleitoral sem uma confluência programática”, afirmou.

Neto ainda minimizou críticas que Ciro fez ao partido dele. Em entrevista a uma rádio na segunda-feira, Ciro chamou o vereador de São Paulo, fernando Holliday (DEM) de "capitãozinho do mato". “Não tenho por que olhar para o passado e simplesmente em função desse passado condenar a pessoa. A pessoa pode evoluir, amadurecer, aperfeiçoar suas ideias e pensamentos.Não faço política olhando o retrovisor, faço olhando para frente e para o futuro”, afirmou o prefeito soteropolitano.

A declaração foi dada um dia após jantar entre o pedetista e dirigentes do Democratas em Brasília, incluindo o próprio ACM Neto. Na manhã de quarta-feira, o prefeito de Salvador também encontrou o presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, com quem tomou café da manhã.

À tarde, em evento público, ele afirmou ainda que há conversas em curso com Alvaro Dias, pré-candidato do Podemos ao Palácio do Planalto. “Estou procurando agir como um magistrado, pois o Democratas tem hoje várias correntes internas”, afirmou. Neto voltou a frisar que o DEM ''está aberto a conversar com todo mundo, exceto com o PT” e pontuou que a questão programática será central na discussão de alianças.