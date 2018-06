Apesar das críticas, Alckmin afirma estar em situação melhor que seus concorrentes

Criticado por aliados e correligionários pela demora em atrair outras legendas em torno de sua candidatura ao Planalto nas eleições 2018, o ex-governador Geraldo Alckmin afirmou nesta quarta-feira, 20, estar em posição melhor que os seus concorrentes no quesito. "Já tenho acertado com cinco partidos (contando com o PSDB), nenhum outro pré-candidato tem dois", frisou o tucano, acrescentando ainda que as mudanças na legislação eleitoral empurraram a definição das chapas para o final de julho, o que atrasa a composição.

"Eu não tenho divulgado para deixar que eles divulguem no momento correto, mas acho que nós já temos cinco", disse Alckmin, que tem conversas alinhavadas com PSD, PPS, PV e PTB. O presidenciável foi entrevistado pelo portal Metrópoles.

Alckmin negou que seu entorno esteja se aproximando do MDB do presidente Michel Temer em busca de uma composição, argumentando que o partido tem candidatura própria, a do ex-ministro Henrique Meirelles. "Não está em discussão", resumiu.

Já o tom em relação ao DEM, que também tem nome na disputa, a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é outro. "Apoiamos o DEM no Pará, Bahia, Amapá, Pernambuco, em muitos Estados estamos juntos. Se (o DEM) tiver candidato respeitamos. (Mas) depender de nós, estaremos juntos em nível federal."