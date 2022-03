Ao se apresentar como 'capitão do povo', Bolsonaro estreia nova temporada maniqueísta; leia análise

BRASÍLIA - Foi um ato de campanha, sem tirar nem pôr. Embora repaginado como sendo apenas um “movimento de filiação em massa” ao PL, para driblar a lei eleitoral, o encontro do partido do presidente Jair Bolsonaro, neste domingo, 27, exibiu um dos principais slogans da reeleição. Agora, Bolsonaro se apresenta como o “capitão do povo” e fala em “um exército”, composto por homens e mulheres, não destacando mais somente o “seu” Exército como instituição.

O pronunciamento foi feito sob medida para mostrar que existe uma “luta do bem contra o mal”, que ultrapassa o embate entre esquerda e direita. Na tentativa de dissipar resistências em faixas do eleitorado nas quais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu maior adversário, está muito à frente, Bolsonaro também procurou fazer acenos a mulheres – dando primeiro a palavra a elas – e a jovens, público no qual é bastante rejeitado. De quebra, tentou fisgar eleitores que desistiram do ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), em dificuldades na campanha.

Vestido com colete à prova de balas, no Centro de Convenções Internacional do Brasil, o presidente já havia dito que faria neste domingo o pré-lançamento de candidatura à reeleição. Contrariou o próprio PL, que na última hora tentou “reformular” o ato para escapar da lei, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe propaganda de candidatos agora.

Apesar de todos os acenos para o "povo", porém, os vestígios do autoritarismo marcaram presença. Bolsonaro não só elogiou de novo o torturador Carlos Brilhante Ustra como afirmou que às vezes lhe "embrulha o estômago" ter de jogar dentro "das quatro linhas" da Constituição.

A tônica dos discursos no Centro de Convenções não deixou dúvidas da campanha antecipada, embora no mesmo dia o ministro do TSE Raul Araújo tenha acolhido pedido do PL ao considerar que as cantoras Pablo Vittar e Marina fizeram propaganda eleitoral no festival Lollapalooza.

"O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é luta da esquerda contra a direita. É luta do bem contra o mal”, disse Bolsonaro. “Uma pesquisa mentirosa publicada mil vezes não fará um presidente da República”, emendou ele, numa referência à liderança de Lula.

A plateia gritava “Mito, mito”. Muitos vestiam verde-amarelo, bonés com a inscrição “Ele Sim” – em contraposição ao “Ele Não” da campanha de 2018 – e havia gente enrolada na bandeira do Brasil. Ali, máscara de proteção à covid era coisa rara.

O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), não cantarolou mais “Se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão”, como fez em 2018. Naquela época, Heleno trocou a palavra “ladrão” da música de Zeca Pagodinho por “Centrão”. Mas, como esse bloco de partidos – integrado por Progressistas, PL e Republicanos – não apenas apoia o governo como dará sustentação à campanha bolsonarista pelo segundo mandato, as coisas mudaram de figura.

Diante de Valdemar Costa Neto, presidente do PL e um dos expoentes do Centrão, Heleno pegou desta vez o microfone para dizer que a segurança institucional “foi ofendida e jogada pela janela” várias vezes no governo. “Vamos aguardar o fim desse filme que, tenho certeza, será glorioso”, afirmou o general. O senador Fernando Collor (Pros-AL), outro aliado, observava atentamente.

E assim, dizendo ter nas mãos uma “missão espinhenta”, Bolsonaro protagonizou um ato no qual até uma “batalha espiritual” entrou em cena na voz do locutor Andraus Araujo de Lima, no encontro do PL. Mais conhecido como Cuiabanno Lima, ele também é locutor de rodeio e fez de tudo para empolgar o público.

Com pré-candidatos no palco, como os ministros da Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), que vai disputar o Palácio dos Bandeirantes pelo partido Republicanos, e João Roma – recém-filiado ao PL para concorrer ao governo da Bahia –, Bolsonaro não fez um discurso forte. Longe disso. Mesmo assim, embora tenha repetido expressões surradas – como “aqui não tem vermelho; tem verde-amarelo” –, mostrou que o duelo com Lula entra em nova temporada. Mas quem quer saber desse maniqueísmo?