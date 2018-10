Ao lado de Haddad, viúva de Paulo Freire critica Bolsonaro

Ao lado do candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, a viúva do educador Paulo Freire (1921-1997), Ana Maria Araújo Freire, fez duras críticas ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) e relembrou diversas frases discriminatórias do capitão reformado do Exército.

Haddad participou, junto de diversos outros políticos de esquerda, de homenagem ao Dia dos Professores no Sindicato dos Professores do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo (Apeoesp), no centro da capital paulista, nesta segunda-feira, 15.

"Seu oponente, Haddad, diz abertamente que não suporta negros, pobres, mulheres em geral, LGBTQIA, e portadores de deficiência físicas e mentais. Ele convoca homens para juntos serem capazes de quebrar placas de ruas, como a de Marielle Franco", afirmou Ana Maria.

O educador tem sido um dos principais alvos de Bolsonaro e aliados, que prometem acabar com a "ideologia de Freire" nas escolas do País.

Segundo Ana Maria, Bolsonaro mente "sem nenhuma vergonha sobre o homem conhecido no mundo todo por seu comportamento ético, inserido de forma crítica na história mundial". "O sonho maior de Paulo seria certamente de nós todos aqui, lutamos ao lado de Haddad para que ele possa concretizar passos importantes na educação", disse.