Ao declarar apoio, Roberto Justus chama Bolsonaro de 'candidato polêmico'

O candidato do PSL nas eleições 2018 e adversário de Fernando Haddad (PT), Jair Bolsonaro, recebeu o apoio do empresário e apresentador da TV Record Roberto Justus. O comunicador foi apresentador do Aprendiz, versão brasileira do reality show americano ‘The Aprendice”, que foi comandado pelo presidente americano Donald Trump.

No vídeo, divulgado nesta quinta-feira, 25, nas redes sociais de Bolsonaro, Justus diz que o candidato é "polêmico, mas com boa vontade". Ele diz que um futuro governo dele, caso eleito, “terá liberdade para formar uma equipe” e diminuir o tamanho do estado.

"Temos um candidato polêmico, que deve ter se arrependido de algumas frases que disse por aí no passado, mas com certeza tem boa vontade, é correto e está com boas ideias para o Brasil. Tem liberdade para montar uma grande equipe, porque não tem toma lá dá cá e não tem compromisso com ninguém", diz.

O apresentador faz críticas aos governos petistas elogia Paulo Guedes, responsável pelo programa econômico de Bolsonaro.