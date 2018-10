Anastasia acredita em segundo turno em Minas Gerais

O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia, votou na manhã deste domingo em um colégio na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O senador disse acreditar que haverá segundo turno no estado. "Eu sempre me preparei para uma eleição em dois turnos e as pesquisas indicam que haverá segundo turno", afirmou o candidato. "Agora, se houver vitória no primeiro turno, e sendo eu o vitorioso, ficarei muito satisfeito", completou.

No último Ibope antes da votação, Anastasia ficou na liderança, com 32%. Em segundo lugar está o atual governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, com 20%, seguido por Romeu Zema, do Novo, com 18%.

Anastasia declarou que não tem preferência por adversário no segundo turno. "Um segundo turno tanto com o Zema quanto o Pimentel, faz parte do jogo e do processo", disse.

O candidato do PSDB esteve acompanhado do postulante ao Senado da coligação, Rodrigo Pacheco, do DEM. O vice da chapa, Marcos Montes, do PSD, vota na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Já o outro senador da chapa, Dinis Pinheiro, do Solidariedade, não acompanhou Anastasia e justificou dizendo que precisou acompanhar a votação de familiares.

Uma fonte ouvida pela reportagem disse que a relação de Dinis Pinheiro com o restante da coligação está abalada, após o candidato postar nas redes sociais vídeos com o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, e também com o postulante ao governo de Minas Gerais, João Batista Mares Guia.

Após a votação, Anastasia foi questionado sobre a ausência de Aécio Neves, candidato à deputado federal. "Ele é candidato a deputado, e não ao Senado ou governo. São os candidatos a majoritário que fazem esse acompanhamento", declarou o postulante ao Palácio da Liberdade. Aécio e Anastasia tinham o costume de votar juntos nas últimas eleições.

Depois de votar, Anastasia acompanhou o voto de Rodrigo Pacheco. Em seguida, visitará a família e acompanhará a apuração em casa.