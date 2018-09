ANÁLISE: PSDB em dificuldade

A disputa pelo governo de São Paulo segue incerta e promete apreensão para as candidaturas, revela pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. Tido inicialmente como favorito, João Doria oscilou um ponto para baixo e aparece com 22%. Olhando as últimas rodadas do Ibope percebe-se que Doria não demonstra fôlego para vencer essa barreira.

Essa é a eleição estadual mais difícil para o PSDB desde que assumiu o governo. As razões são diversas. O presidenciável Geraldo Alckmin tem tido desempenho abaixo do esperado no Estado. A maior taxa de rejeição dentre os concorrentes (33%) é de Doria, algo que preocupa caso ele passe para o 2.º turno, na medida em que perde na simulação com Paulo Skaf, com 8 pontos de desvantagem.

Skaf aparece numericamente em primeiro, com 24%, em situação de empate técnico com o tucano. É boa sua condição, se considerarmos que ele representa o combalido governo Temer, além de ter aliança partidária menor que a de Doria. O fato de já ter sido candidato a governador, além da intensa propaganda vinculando seu nome ao sistema S, certamente contribuiu para mantê-lo na memória do eleitor.

Por fim, o governador Márcio França, que busca reeleição, tem crescimento constante. Todavia, a distância de 10 pontos para Doria, seu adversário imediato, torna remota sua chance de passar para o 2.º turno, apesar de a possibilidade existir.

