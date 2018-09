Análise: Pesquisa Ibope mostra que Bolsonaro pode ter batido no teto

A nova rodada do Ibope mostra que o quadro eleitoral, ainda que permaneça congelado, apresenta duas importantes inflexões: Bolsonaro estacionou em 28% e viu a distância para Haddad se reduzir, com o candidato petista crescendo três pontos e chegando a 22%. Dados os ataques que o ex-capitão vem sofrendo dos adversários, a pesquisa indica que tem resiliência e continua a se beneficiar da rejeição ao PT. Apesar disso, seu índice de rejeição passou de 42% para 46% em uma semana, e nas simulações de segundo turno ele agora perde para todos os demais adversários. Sinal de que pode ter batido no teto.

Haddad, ao contrário, continua a capitalizar o efeito Lula e a capilaridade do PT, atraindo os lulistas mais fieis e o voto de eleitores não petistas que não podem admitir a vitória da extrema-direita.

Os líderes aumentaram a vantagem sobre os demais candidatos. Ciro, que ensaiou uma arrancada na semana passada, parou nos 11%, ao passo que Alckmin subiu um ponto e Marina desceu mais um.

A disputa aponta assim para um segundo turno que girará em torno do antibolsonarismo, do antipetismo e do antilulismo, com o País claramente dividido. Ruim.

Mas o quadro é de incerteza: não há como avaliar o potencial de veto que há no antipetismo e nem se esse potencial irá se reverter em benefício de Bolsonaro. O mesmo vale para o antibolsonarismo. Qualquer análise a respeito terá de ultrapassar o universo dos formadores de opinião e dos ativistas, capturar os sentimentos que vicejam na sociedade, e o tempo para isso é curto.

Os candidatos começam agora a calibrar as forças para a reta final. Surpresas de última hora não poderão ser descartadas, dado o quadro de alta volatilidade em que se trava a disputa. O desafio comum aos líderes é duplo: preparar o terreno para atrair o eleitorado de centro, mais moderado e mais preocupado com o futuro, e neutralizar as demais candidaturas, tanto para evitar que cresçam como uma repentina “terceira via”, quanto para prepará-las para a adesão no segundo turno.

Um passeio pelas cidades talvez revele um dos segredos da disputa atual: enquanto as ruas estão calmas e pouco mobilizadas, as redes trabalham a todo vapor, como se protagonizassem uma guerra entre exércitos inimigos. E aí, nesse território de virtualidades, sai na frente quem tem mais animadores, recursos de persuasão e espaços.

* É CIENTISTA POLÍTICO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E ANÁLISES INTERNACIONAIS DA UNESP