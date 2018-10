Análise: Doria e França devem fazer a disputa mais tensa do 2º turno

Divulgada a nova pesquisa com intenção de votos para governador de São Paulo nas eleições 2018. No limite da margem de erro, há um empate, com João Doria com 53% dos votos válidos e Márcio França com 47%, sendo que o tucano oscilou um ponto para cima e seu adversário um ponto para baixo.

Será, certamente, no cenário nacional a disputa mais tensa até o final. Claro que existe vantagem de Doria que, desde as eleições municipais de 2016, nacionalizou a campanha firmando-se como um candidato “anti-Lula” e antipetista. Assim, não mudando tanto o foco de sua estratégia, o candidato do PSDB buscou colar, em França, a imagem da esquerda, com ligações com o PT, com Lula e, ainda, com o MST e o MTST. E mais: buscou firmar-se como um político ligado a Bolsonaro e menos ao PSDB e Alckmin. França, por sua vez, vinha como terceiro colocado e superou Skaf chegando ao segundo turno das eleições 2018.

Tal fato, sem dúvida, traz, a ele e sua militância no PSB, uma empolgação adicional para manter a força até os últimos minutos desta disputa. Na estratégia do pessebista, há, constantemente, a lembrança de que Doria afirmou ficar na Prefeitura, mas descumpriu a promessa, inúmeras vezes repetida. Assim, a falta de palavra de Doria e sua conduta em relação a Alckmin devem receber, do eleitor, reprovação nas urnas.

Quem prevalecerá: aquele que traz Bolsonaro como imagem de força contra a esquerda ou aquele que apresenta um político que não manteve a palavra dada? Domingo, o eleitor dará sua resposta.

*Professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em sociologia