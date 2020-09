Alvo de medida cautelar, Ricardo Coutinho não pode ir a debates em João Pessoa

JOÃO PESSOA – Alvo de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, o ex-governador Paraíba Ricardo Coutinho (PSB) não participou do primeiro debate entre candidatos a prefeito de João Pessoa. O encontro, que ocorreu na quinta-feira, 17, foi promovido pela TV Arapuan, afiliada RedeTV! na Paraíba.

Coutinho foi preso em dezembro de 2019 na Operação Calvário. Ele é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro público da saúde através de contratos com organizações sociais. Ele nega as acusações, mas, desde então, o ex-governador cumpre recolhimento domiciliar a partir das 20h, o que lhe impede de participar de eventos referentes à sua própria campanha realizados em período à noite. A estratégia do ex-governador tem sido promover lives durante os debates realizados pelos veículos de comunicação.

O advogado de Ricardo Coutinho, Eduardo Cavalcanti, afirmou que a defesa do ex-governador entrará com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de relaxar as medidas cautelares, principalmente a que trata sobre o recolhimento domiciliar noturno, para que o político possa participar de eventos noturnos durante o período eleitoral. Coutinho já conseguiu na Justiça o direito de não usar mais tornozeleira eletrônica durante a pandemia do coronavírus. O argumento do ex-governador foi de que a manutenção periódica do equipamento precisaria ser feita em uma unidade do sistema prisional da Paraíba.

Outra medida cautelar imposta pela justiça se refere a proibição de contato entre os investigados pela Operação Calvário. Este ponto teve outro reflexo prático durante a convenção do PSB, partido do ex-governador, realizada na quarta-feira, 16. Por causa da sua presença, as deputadas estaduais Cida Ramos e Estela Bezerra, também do PSB, não puderam participar do evento, já que também são investigadas.