Alexandre Kalil é reeleito prefeito de Belo Horizonte

BELO HORIZONTE – O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi reeleito para mais quatro anos no cargo na capital mineira. Com 100% das urnas apuradas, Kalil teve 63,36% dos votos válidos.

Em seguida, ficaram Bruno Engler (PRTB), com 9,9% dos votos válidos, João Vítor Xavier (Cidadania), com 9,2%, e Áurea Carolina (PSOL), com 8,31%. Engler era o candidato do presidente Jair Bolsonaro na capital mineira.

O prefeito agradeceu aos eleitores e disse que, com a reeleição, pensará na economia da cidade em meio à pandemia. “Temos medidas para o comércio e estão sendo estudadas. Como fui reeleito, posso começar a fazer isso de agora. Temos de entender que esta é a hora do comércio”, disse.

Reeleito com uma expressiva votação, o ex-presidente do Atlético-MG não confirmou se vai ou não deixar a prefeitura para se candidatar ao governo de Minas Gerais em 2022, mas disse que não senta em uma cadeira pensando em outra.

Derrotado, Engler lamentou não ir para o segundo turno. “Lamento a eleição ter sido decidida no primeiro turno, de não ter tido a oportunidade de ter uma discussão mais ampla para os projetos para Belo Horizonte", disse.