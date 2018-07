Alckmin diz que Centrão terá espaço na coordenação da campanha

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira, 24, que a campanha tucana vai abrir espaço para os partidos do Centrão não apenas na vice, mas também na coordenação de campanha e na elaboração do programa de governo.

Alckmin disse que o ex-governador de Goiás Marconi Perillo continua na coordenação de campanha, mas que ela será feita de forma colegiada. "Outros partidos vão participar do conselho político, do programa de governo, das propostas, na campanha, do governo".

Como mostrou o Estadão/Broadcast, a reivindicação de maior espaço na campanha é uma das demandas do bloco partidário, formado por DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB. Um dos pedidos é trocar Perillo da coordenação de campanha. Ele é o principal adversário do senador Ronaldo Caiado (DEM) em Goiás.

Vice

Apesar de confirmada nos bastidores a negativa do empresário Josué Gomes de ser vice na chapa de Alckmin, o tucano não quis confirmar em público o teor da conversa. "Vice é construção coletiva, gostei quando me indicaram o nome de Josué. Se for ele o nome, ótimo. Se não for, vamos buscar outro", disse o ex-governador, após participar de encontro promovido pela Amcham em São Paulo. "Josué já está na nossa campanha, se vai ser vice ou não, vamos ver".

Inquérito

No evento, Alckmin afirmou que ainda não foi notificado sobre o pedido de depoimento feito pelo Ministério Público do Estado no inquérito civil que investiga R$ 10,3 milhões da Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014. O inquérito, que corre sob sigilo de Justiça, foi aberto com base nas delações da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. A data foi marcada para o próximo dia 15, último dia de inscrição das chapas na Justiça eleitoral.

"Não fui notificado, não tive nenhuma informação sobre isso, mas prestarei todas as informações", disse Alckmin, acrescentando também entender que a notícia "não atrapalha" a campanha em andamento.