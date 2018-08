Alckmin diz 'estar acostumado' a enfrentar o PT em eleições

BRASÍLIA - O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 4, em Brasília, estar acostumado a enfrentar o PT em eleições. O tucano tem repetido que espera disputar o segundo turno contra um candidato petista num eventual segundo turno. Embora o PT mantenha Lula como seu candidato à Presidência, o ex-presidente é considerado ficha suja por ter sido condenado em segunda instância e deve ter seu registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

“Estou acostumado a enfrentar o PT, já enfrentei o Lula e vou enfrentá-lo numa outra circunstância”, disse Alckmin em referência à disputa de 2006, quando perdeu no segundo turno para o petista. Nas duas vezes em que foi eleito governador de São Paulo, em 2010 e em 2014, também enfrentou adversários petistas na disputa. Na última vez, venceu logo no primeiro turno.

Maratona

Dono da maior aliança eleitoral até agora, com nove partidos, Alckmin fez neste sábado, 4, uma espécie de “maratona” por convenções partidárias de aliados em Brasília. A declaração sobre Lula foi dada na primeira delas, do PPS. Na ocasião, elogiou a vice em sua chapa, a senadora Ana Amélia (PP-RS). “Ana Amélia representa o novo, a transparência, o espírito público”, disse. “O empoderamento das mulheres melhora a sociedade e a luta das mulheres é de todos nós.”

O tempo de televisão do tucano foi exaltado como uma grande vantagem de Alckmin na convenção tucana. “Geraldo terá nova inserções diárias. Condição e tempo suficiente para mostrar o seu preparo para o Brasil”, disse o ex-governador de Goiás e vice-presidente do PSDB Marconi Perillo. “Vamos para o segundo turno e vamos ganhar disparado as eleições”, disse o tucano logo na abertura da convenção do PSDB.

O ex-governador paulista também participou da convenção do PR e foi para a convençao do PSDB.