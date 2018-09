Alckmin comemora pesquisa, mas diz que definição será na 'última semana'

ANÁPOLIS - O candidato do PSDB à Presidência nas eleições 2018, Geraldo Alckmin, comemorou seu desempenho na nova pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, divulgada nesta quarta-feira, 5. O levantamento mostra que o tucano oscilou positivamente de 7% para 9%, mas dentro da margem de erro. Alckmin ponderou, no entanto, que somente a última semana de campanha é que deve trazer um retrato fiel das intenções de voto.

"Eu acho que está bom. É só o começo, agora que a campanha vai esquentar e a definição de voto vai amadurecendo. O que vai valer mesmo é a última semana", disse.

Alvo principal dos ataques tucanos, Jair Bolsonaro (PSL) oscilou dois pontos porcentuais para cima em duas semanas e, com 22% das intenções de voto, segue na liderança da corrida presidencial.

Ciro Gomes (PDT) subiu três pontos, de 9% para 12%, e empatou numericamente com Marina Silva (Rede), que manteve o patamar do levantamento anterior, divulgado no dia 20 de agosto.

Alckmin disse acreditar também que o eleitor só irá consolidar seu voto nos últimos 15 dias. "Agora que a campanha está começando, aumenta bastante o interesse da população. A definição de voto acontece mesmo nos últimos 15 dias, mas a intenção de voto começa a crescer, depois se consolida mais no final, até pelo sofrimento da população", disse. "O voto vai ser fruto de muita reflexão e vai ser definido mesmo mais para o final", complementou.

O tucano é detentor de quase metade do tempo do horário eleitoral gratuito e representante da maior coligação da disputa, o que tem aumentado a pressão para que ele cresça nas pesquisas.

As entrevistas deste levantamento, porém, começaram a ser feitas no sábado, 1º, um dia após o início do horário eleitoral – não houve, portanto, tempo para captar completamente a intensidade do impacto da propaganda dos candidatos no rádio e na TV.

A candidata da Rede à Presidência da República nas eleições 2018, Marina Silva, evitou comemorar a pesquisa eleitoral do Ibope, que a coloca empatada numericamente em segundo lugar com Ciro Gomes (PDT), e se limitou a dizer que ainda "há muito trabalho pela frente até o segundo turno".

"Pesquisa é um retrato do momento. Ao longo dos últimos dias, temos intensificado nossa campanha de rua, e o que sentimos é um carinho e uma acolhida enormes da população por onde quer que andemos", afirmou a candidata, em nota.