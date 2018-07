Aécio Neves não participará de convenção do PSDB em Minas Gerais

BELO HORIZONTE - O senador Aécio Neves anunciou na manhã deste sábado, 28, que não participará da convenção do PSDB em Minas Gerais, que oficializará a candidatura do tucano Antonio Anastasia ao governo do Estado esta tarde. Por meio de nota, Aécio declarou ainda que revelará na próxima semana para qual cargo irá concorrer nas eleições 2018.

Na nota, o senador justificou a ausência na convenção por estar se reunindo com lideranças políticas, em Belo Horizonte e no interior do Estado, “para avaliar a melhor forma de contribuir para o resgate de Minas Gerais nesse momento de extrema gravidade e grandes incertezas”.

Nos bastidores, é tido como certo que Aécio se lançará para deputado federal. Até o momento, o ex-governador de Minas esteve ausente de todos os eventos de pré-campanha de Anastasia, o que teria sido uma das exigências do pré-candidato ao governo do Estado, ao aceitar sua postulação do Palácio da Liberdade.

Aécio é alvo de vários processos na Justiça decorrentes das investigações da Operação Lava Jato. Em abril, ele se tornou réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de ter recebido propina de R$ 2 milhões do empresário da JBS Joesley Batista. O senador responde a outros cinco processos, instaurados após ter sido citado por delatores da Odebrecht.

Caso Aécio não dispute a reeleição ao Senado, o PSDB de Minas já tem nomes para compor chapa nas eleições de outubro. No entanto, esta confirmação não deverá sair na convenção deste sábado. Aliados de Anastasia estão à espera da definição do pré-candidato ao governo de Minas do DEM, Rodrigo Pacheco, que pode ser um dos nomes para concorrer ao Senado na chapa tucana.

A outra vaga seria pleiteada pelo jornalista Carlos Viana (PHS) e pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa Dinis Pinheiro (Solidariedade). Ambos confirmaram presença na convenção deste sábado.