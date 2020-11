Acordos de Boulos no 2º turno tentam alcançar periferia de SP

Eram pouco mais de 20h de domingo, dia 15, quando o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, recebeu um telefonema de Jilmar Tatto, que concorreu ao cargo pelo PT. Tatto ligou para empenhar apoio a Boulos e colocou a máquina do PT, com grande capilaridade na periferia, à disposição do líder do MTST. Era o primeiro passo para consolidar a estratégia usada por Boulos nos últimos 15 dias de campanha: dar à candidatura o caráter de uma frente antibolsonarista.

Leia Também Campanha de Covas sai da zona de conforto no 2º turno para enfrentar aliança da esquerda

“A gente precisou dialogar com mais setores, então abrimos o segundo turno criando uma frente de esquerda e centro-esquerda para ampliar a mobilização e fomos conversar com setores como os evangélicos, pequenos comerciantes”, disse Josué Rocha, coordenador da campanha. Além do PT, a campanha recebeu apoio de PCdoB, PDT, PSB e Rede.

A frente ajudou a campanha a solucionar um problema: como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amigo e aliado de Boulos, seria apresentado sem que os adversários explorassem com eficácia o antipetismo contra o candidato do PSOL. A saída foi diluir a participação de Lula nos programas de TV.

Ex-presidente

O líder petista, que nos últimos 30 anos ocupou o centro das atenções na esquerda brasileira, foi mostrado sem protagonismo ao lado de Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e Flávio Dino (PCdoB). A reunião de adversários aparentemente irreconciliáveis passou a ser vista como um vetor capaz de abrir caminho para uma unidade da esquerda em 2022.

Com a ajuda dos novos aliados, Boulos abriu diálogo com setores aos quais tinha pouco acesso, como servidores públicos da área da segurança, pastores evangélicos, pequenos comerciantes, mulheres empreendedoras da periferia e a Igreja Católica mais conservadora, representada pelo arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer. A base do PT, que não havia se empolgado com a candidatura de Tatto, trabalhou para Boulos na periferia.

Em outra frente, a campanha antes focada nas redes sociais passou a dividir a atenção com a TV. Se no primeiro turno Boulos tinha apenas dois comerciais por dia e 17 segundos no horário eleitoral, no segundo turno passou a ter 25 comerciais e dois segmentos de 5 minutos diariamente.

O maior tempo na TV e a profusão de entrevistas, debates e sabatinas, foram usados sobretudo para tentar rebater a principal estratégia do rival Bruno Covas (PSDB): rotular a candidatura de Boulos como radical. “Radicalismo, para mim, é o abandono do povo. Nós queremos e vamos inverter prioridades, tirar a cidade do abandono, tirar a periferia do abandono”, repetiu o candidato inúmeros vezes.

A TV também foi o meio utilizado para atacar Covas. A campanha explorou denúncias contra o candidato a vice do tucano, o vereador Ricardo Nunes (MDB). Em 2011, a esposa dele registrou um boletim de ocorrência após uma briga do casal. Além disso, Nunes é investigado pelo Ministério Público por supostas irregularidades no aluguel de creches conveniadas com a prefeitura. Ele nega.

Vice

A questão era como chamar atenção para o vice sem parecer que a campanha estivesse explorando politicamente a doença de Covas, que enfrenta um câncer. A saída foi lembrar que os dois únicos tucanos eleitos para a Prefeitura, José Serra e João Doria, abandonaram o mandato no meio para disputar o governo do Estado. E, por isso, e não por causa da doença, o eleitor deveria dar importância ao vice.

Mas o resultado positivo do exame para covid-19 de Boulos, anunciado na sexta-feira, 27, sacudiu a campanha na reta final. Além de inviabilizar o último debate, na TV Globo, isso deu aos adversários o discurso de que o candidato foi irresponsável ao continuar participando de atividades presenciais, mesmo depois de saber que a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), com quem esteve uma semana antes, havia contraído a doença.

A campanha do PSOL alega que os cuidados foram além dos recomendados pelo Ministério da Saúde. Isso, no entanto, não impediu que termos como “irresponsável” fossem associados a Boulos nas redes sociais e chegassem aos assuntos mais comentados do Twitter.