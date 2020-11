'A gente criou um segundo centro', diz Márcio França

O ex-governador Márcio França, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, disse neste domingo, 15, que criou "um segundo centro". O postulante chegou às 10h30 para votar na Escola Estadual Professora Ludovina Credidio Peixoto, no Itaim Bibi, acompanhado de sua mulher, Lúcia França, e do vice de sua chapa, o sindicalista Antonio Neto (PDT).

"Eu procurei encontrar um eixo que é mais ou menos um segundo centro. Tem o centro que (o atual prefeito) Bruno (Covas) ocupa, e a gente criou um segundo centro, que é uma novidade no Brasil", afirmou.

"Você tem um extremo do PSOL, um extremo do Russomanno. E a gente fez um segundo centro aqui no meio, que eu tenho chamado de centro de bom senso", acrescentou.

O ex-governador afirmou que Covas é o seu principal adversário na disputa e que Guilherme Boulos (PSOL) é seu maior oponente no primeiro turno. Na pesquisa Ibope/TV Globo/Estadão divulgada neste sábado, dia 14, Covas tinha 38% dos votos válidos contra 16% de Boulos, 13% de França e outros 13% do candidato Celso Russomanno (Republicanos). Boulos, França e Russomanno estão em empate técnico.

Depois, o ex-governador seguiu para a PUC, para acompanhar o voto de Neto.

"No segundo turno, os debates são muito decisivos, porque é um contra um. Você consegue ver quem é mais bem preparado, mais experiente, quem tem mais pulso", disse, sobre sua expectativa de disputar a Prefeitura contra Covas no segundo turno.

Ele vai acompanhar a apuração com a mulher em sua residência, na Vila Clementino, próximo ao Parque Ibirapuera.