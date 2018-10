O primeiro turno será em 5 de outubro e o segundo turno, dia 26. A votação é realizada entre 8 horas e 17 horas (no horário local). Veja outras datas importantes no

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível fazer a pesquisa peloe pelo

Não. De acordo com a legislação eleitoral, o eleitor é proibido de entrar na cabine de votação com aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação, ou “qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto”.

Sim. A lei permite ao eleitor manifestar de forma individual e silenciosa a preferência pelo candidato ou partido político. Pode, portanto, usar camisetas, adesivos e broches. Mas é proibida a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado e com material de campanha.

Quem não votar no 1º turno tem até 4 de dezembro para apresentar justificativa. Para ausências no 2º turno, o prazo é até 26 de dezembro. O eleitor pode justificar sempre que julgar necessário, mas é preciso ir pessoalmente a qualquer cartório eleitoral para regularizar a situação. Otem mais informações.

O eleitor pode justificar quantas vezes desejar. Mas é preciso ficar atento a eventuais revisões do eleitorado no município onde for inscrito. As ausências seguidas podem levar ao cancelamento de seu título eleitoral.