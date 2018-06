‘Pitadas de psicopatia’ nem nos tempos de Joaquim

O bate-boca protagonizado pelos ministros Luís Barroso e Gilmar Mendes na tarde desta quarta-feira no STF superou em adjetivação os embates do passado entre Mendes e Joaquim Barbosa. Ao ser citado pelo colega como alguém que usa as eventuais maiorias na turma para pautar questões como a liberação do aborto, Barroso reagiu na jugular e acusou Mendes de ter “pitadas de psicopatia”. “Vossa Excelência é só bile, más palavras e sentimentos ruins”, desabafou. “Vossa Excelência nos constrange a todos.” Mendes tentou responder, mas Cármen Lúcia suspendeu a sessão. /V.M.