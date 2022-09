Debate sobre o voto útil cresce e opõe apoiadores de Lula e Ciro nas redes sociais

Por Samuel Lima, Gustavo Queiroz e Levy Teles

O debate sobre o voto útil se intensificou nas redes sociais com a proximidade das eleições e a possibilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. Declarações públicas da campanha do petista e de candidatos como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) repercutiram a pauta na internet, assim como posicionamentos de celebridades como o cantor Tico Santa Cruz, da banda Detonautas.

De acordo com relatório semanal da Novelo Data e Essa tal rede social, o número de interações diárias sobre o tema chegou ao ápice de 154 mil posts no Instagram no dia 16 de setembro — 30 vezes mais do que três semanas antes. No Facebook, o pico ocorreu no dia 13, com 116 mil interações diárias.

O documento destaca que a discussão ocorre predominantemente entre figuras que apoiam Lula e Ciro Gomes. Apoiadores do pedetista criticam uma suposta “farsa do voto útil”, enquanto figuras ligadas ao PT incentivam a prática.

O Monitor de Redes do Estadão indica a mesma tendência. A quantidade semanal de menções passou de 2 mil menções na primeira semana de campanha (16 a 22 de agosto) para 80 mil na quinta (13 a 19 de setembro), com pico no dia 10. Lula é quem mais concentra posts no período (118 mil), seguido de Ciro (31,4 mil), Bolsonaro (21,4 mil) e Tebet (17,4 mil).

O tema ainda ganhou força nas buscas no Google, o que sugere maior interesse do eleitorado no assunto. Dados da ferramenta Google Trends mostram que a quantidade de pesquisas sobre o voto útil mais do que quadruplicou na semana de 11 a 17 de setembro em relação aos sete dias anteriores. O assunto é majoritariamente relacionado a Lula, seguido de Ciro, Bolsonaro e Tebet.

Disputa nas redes

A pauta do voto útil apareceu recentemente nas redes dos próprios candidatos. Ciro Gomes afirmou que “não faz sentido” adiar em quatro anos “a prosperidade e a justiça social”. “O verdadeiro voto útil para você e para o Brasil”, escreveu, divulgando o próprio número de urna.

Não faz sentido o brasileiro adiar em mais 4 anos a Prosperidade e Justiça Social que Ciro está preparado para implantar no Brasil JÁ. Pense bem, vote 12, o verdadeiro voto útil para você e para o Brasil! #Dia12ComCiro12 — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 12, 2022

O candidato do PDT também lançou uma propaganda em que compara o voto útil ao abandono do time de futebol do coração e incentivou a hashtag #VerdadeiroVotoÚtil entre seus apoiadores.

Em quarto lugar nas pesquisas eleitorais, Simone Tebet (MDB) pediu a manutenção de seu apoio entre seus eleitores. Em publicação no Twitter, ela afirmou que essa “não pode ser a eleição do voto útil”, mas da “melhor opção para o Brasil”. “Me apresento ao Brasil como a única via”, completou.

Esta não pode ser uma eleição do medo, mas da esperança. Não pode ser a eleição do voto útil, mas de votarmos no 1º turno na melhor opção para o Brasil. É por esta razão que me apresento ao Brasil como a única via para pacificar e fazer o país crescer. #SabatinaEstadãoFAAP — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 19, 2022

Sem citar diretamente o “voto útil”, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem agido para conquistar novos apoiadores de peso à sua candidatura, disse que nunca concorreu ao Planalto para ganhar no segundo turno. “Eu, que tenho 46% (de intenções de voto), tenho que acreditar que é possível nos próximos dias conquistar a porcentagem que falta, sem desprezo a ninguém”, completou.

Eu nunca fiz eleição para ganhar no 2° turno. Eu, que tenho 46%, tenho que acreditar que é possível nos próximos dias conquistar a porcentagem que falta, sem desprezo a ninguém. — Lula 13 (@LulaOficial) September 13, 2022

Segundo o Agregador de Pesquisas do Estadão, Lula aparece atualmente com 50% dos votos válidos no primeiro turno, próximo ao mínimo necessário para se eleger presidente logo na primeira rodada. Considerando a margem de erro dos levantamentos e o restante da campanha até as urnas, o cenário permanece incerto.

A página oficial do PT no Twitter, por outro lado, fez um apelo explícito pelos votos que hoje seriam de outros candidatos para vencer Bolsonaro no primeiro turno.

???? O seu voto decide o futuro. E nós queremos um futuro sem Bolsonaro Agora é hora de voto útil para derrubar o inútil ✊ #Vote13#13DiasParaVotar13 #LulaPresidente13 pic.twitter.com/12k2NLyKmT — PT Brasil #Vote13 (@ptbrasil) September 21, 2022

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também entraram na onda para alfinetar Lula e os demais candidatos. “Nosso voto não é útil. É o voto certo! Certo da vitória, pelo que é certo, para um Brasil que dá certo”, escreveu o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas-PI).

Nosso voto não é útil. É o voto certo! Certo da vitória, pelo que é certo, para um Brasil que dá certo. Podem ter certeza: o certo vai vencer o errado! Os números confirmam as RUAS! Bolsonaro presidente pelo bem do Brasil! Tic Tac Tic Tac! ???????????????????????? — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) September 19, 2022

Artistas impulsionam a pauta

O debate ganhou novo gás quando o músico Tico Santa Cruz, apoiador declarado de Ciro Gomes, manifestou a intenção de votar em Lula. “Ciro Gomes 2026 é logo ali e vamos nos esforçar para que ele tenha sua chance. Agora precisamos dar fim a esse regime de ódio e sofrimento. Resolver no 1º. turno. O voto útil no Lula é o caminho para encerrar esse ciclo de tragédias”, escreveu no Twitter. A postagem gerou cerca de 63 mil interações — soma de curtidas, comentários e compartilhamentos.

Trabalharemos mais 4 anos SIM.

Ciro Gomes 2026 é logo ali e vamos nos esforçar pra que ele tenha sua chance.

Agora precisamos dar fim a esse regime de ódio e sofrimento. Resolver no 1o turno. O Voto útil no Lula é o caminho pra encerrar esse ciclo de tragédias. — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 17, 2022

Na quarta-feira, 21 de setembro, cantores e atores gravaram um vídeo reforçando a campanha petista pelo voto útil — entre eles Caetano Veloso, que também trocou o voto em Ciro por Lula. “Eu acho que, mesmo a gente adorando o Ciro e respeitando o que ele planeja, promete, eu acho que o negócio é….tem que ser Lula”, disse Caetano fazendo a letra “L” com a mão em vídeo publicado na redes de Lula nesta segunda-feira.

Durante a sabatina Estadão/FAAP, no mesmo dia, Ciro questionou o apoio do cantor a Lula. “É o voto Caetano Veloso: boas pessoas, mas que todos estão com a vida ganha”, afirmou.