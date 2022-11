Apelo a bloqueios, xenofobia e clima de violência: redes bolsonaristas reagem à vitória de Lula

Por Levy Teles e Samuel Lima

Depois da derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bolsonaristas têm se recusado a aceitar o resultado das urnas. No Telegram, aplicativo russo de mensagens, falam em “resistência civil” e defendem intervenção militar e guerra civil.

Vídeos que circulam em dezenas de grupos do Telegram conclamam o povo a se unir aos caminhoneiros nos protestos que fecham rodovias pelo País e para que não aceitem o resultado das urnas e insistem na possibilidade de um confronto generalizado. “Eu vou morrer. Nós vamos morrer. Aqui ninguém é eterno. Mas não vamos entregar a filho da p… de comunista. Saiam daqui e vão defender o Brasil também”, diz um homem.

Uma liderança que organiza motociatas em São Paulo pede para que os caminhoneiros e bolsonaristas não saiam das ruas. “Não aceitamos o comunismo nesse País. O nosso presidente perdeu a eleição? Agora é a nossa vez. Eu quero ver quem vai perder essa guerra”, diz. “Estamos parando o Brasil e não sairemos por ordem de ninguém. Só sairemos quando o Exército assumir este País e colocar todos os canalhas na cadeia.”

Ele conclama o apoio de motociclistas e diz para brasileiros comprarem suprimentos para a casa e se protegerem. “Estamos em guerra agora. Contra o sistema e contra o comunismo”, afirma.

Escalada de violência

Em diferentes mensagens verificadas pela reportagem, usuários mencionam estratégias de bloqueios de rodovias e admitem a escalada da violência em nome de suas pautas, pedindo para que os manifestantes se concentrem armados. Outras publicações mencionam atos de violência contra petistas, nordestinos e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O clima bélico se intensificou depois que o STF mandou desbloquear as rodovias ocupadas por apoiadores de Bolsonaro inconformados com o resultado das eleições e determinou a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, em caso de descumprimento.

Bolsonaristas repercutem ainda um anúncio do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) de que mobilizaria pessoas para desbloquear as principais vias de acesso. O anúncio, porém, divide a esquerda nas redes sociais, com páginas temendo confrontos e alegando que as forças policiais já foram intimadas a atuar nesse sentido, por exemplo.

“Se eles têm o MTST, nós temos os CACs”, alega uma publicação que circula no aplicativo de mensagens, em referência a grupos de colecionadores que tiveram acesso ampliado a armas no governo Bolsonaro. “Ser pacífico não vai resolver nada, estamos num momento que é necessário matar”, afirma outro usuário.

Campanha por demissões

Mensagens xenofóbicas contra o Nordeste também circulam amplamente nas redes. Bolsonaristas incentivam que empresários bolsonaristas demitam nordestinos e petistas de suas empresas e espalham discurso de ódio.

Em um dos vídeos em circulação, um homem que se identifica como empresário pede para que “empresários patriotas” entrem na campanha de demissão de petistas e chequem as redes sociais de potenciais contratados. “Vamos aderir a essa campanha: não dê um emprego para um esquerdista. Vamos dar emprego para patriotas. Tudo por um Brasil melhor.”

O cenário repete o primeiro turno, quando ofensas contra o Nordeste e narrativas de fraude envolvendo especificamente a região prosperaram nas plataformas. O InternetLab coletou 150.867 publicações sobre o Nordeste no Twitter, no dia seguinte ao primeiro turno, 3 de outubro, e apontou que cerca de 19,4% direcionaram ataques e ofensas ao povo nordestino, frequentemente associado a palavras como pobreza, fome e água.

Em resposta ao Estadão, o Twitter declarou que “tem regras e aplica as medidas cabíveis aos Tweets que violam suas regras” e que o referido levantamento “usa definições distintas daquelas que o Twitter considera em suas regras, o que leva a interpretações divergentes e considera como ofensas termos que não são necessariamente uma violação de nossas políticas”.