Twitter anuncia pacote de medidas para combater desinformação nas eleições

O Twitter divulgou nesta quarta-feira, 20, uma série de medidas para as eleições no Brasil na plataforma. Usuários na rede social terão acesso a uma seção especial sobre eleições com informações selecionadas pela equipe de curadoria na aba explorar.

Segundo o comunicado, a área terá “assuntos com grande repercussão no momento, contexto para esclarecer informações potencialmente enganosas, conteúdo de qualidade sobre o processo eleitoral e listas com contas de fontes confiáveis”.

Usuários de 10 Estados (Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo) terão a possibilidade de abas personalizadas para as eleições estaduais.

O perfil do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a organização da sociedade civil Politize oferecerão, em seus perfis no Twitter, um espaço para tirar dúvidas de eleitores via mensagens particulares sobre eleições, política e educação midiática.

A medida acontece depois do empresário Elon Musk anunciar que não irá mais comprar a plataforma. Musk pretendia flexibilizar a liberdade de expressão da rede social — ação comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Twitter é uma das redes sociais que firmaram um memorando de entendimento com o TSE em fevereiro para adotar medidas no combate à desinformação rumo ao ciclo eleitoral brasileiro neste ano.

Apenas no primeiro semestre deste ano, o Twitter registrou 44 milhões de mensagens relacionadas ao tema das eleições brasileiras. Pesquisa da própria empresa divulgada em junho aponta que 45% dos usuários da rede social usam o espaço para consumir conteúdos políticos.

Dados da empresa de análise de dados Statista revela que, em janeiro, cerca de 19 milhões de brasileiros usaram o Twitter – a quarta maior base de usuários no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Japão e Índia, respectivamente.