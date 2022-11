Grupo de transição de Lula é cobrado nas redes por falta de representatividade na equipe

Por Samuel Lima e Levy Teles

Após vencer a disputa presidencial, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta a primeira “prova de fogo” nas redes ao anunciar os grupos temáticos e os nomes da transição de governo. Para além da esperada rejeição na ala bolsonarista, a equipe do petista agora lida com cobranças públicas de partidos de esquerda e movimentos sociais, sobretudo em função da representatividade.

A Coalizão Negra por Direitos, por exemplo, destacou em sua conta no Twitter uma crítica de uma ativista na COP-27 a respeito da prioridade do combate ao racismo no novo governo. “Onde estão os quilombolas e indígenas na transição de governo? As pessoas negras no debate ambiental? Não estou vendo na transição, espero ver no governo”, disse a advogada de direitos humanos Sheila de Carvalho.

"O combate ao racismo precisa ser pauta no novo governo. Onde estão os quilombolas e indígenas na transição de governo? As pessoas negras no debate ambiental? Não estou vendo na transição, espero ver no governo", @she_carvalho , durante a COP 27, em debate sobre racismo ambiental — Coalizão Negra por Direitos (@coalizaonegra) November 8, 2022

Quatro dias antes, lideranças do movimento negro de nove partidos que apoiaram Lula no primeiro ou no segundo turno pediram a participação de negros de maneira transversal, ou seja, em todos os grupos temáticos, e não apenas na área da igualdade racial.

Levantamento do Estadão no Twitter encontrou diversas publicações de acadêmicos e ativistas cobrando maior representatividade da população negra, feminina, indígena e LGBT no grupo que prepara a chegada do terceiro mandato de Lula. A formação está prevista em lei e funciona como um esboço de como será o novo ministério — frequentemente seus integrantes se tornam membros do primeiro escalão do governo eleito.

Denilde Holzhacker, cientista política e professora de relações internacionais da ESPM, entende que ainda é cedo para verificar se haverá um desbalanço em termos de representatividade na equipe de transição de Lula, mas de fato, na visão dela, este deve ser o primeiro questionamento entre os apoiadores. Essa preocupação está relacionada tanto com a participação ativa desses grupos durante a campanha quanto com os ataques recebidos e as situações de vulnerabilidade nos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro (PL).

“Há uma expectativa entre esses grupos para que a agenda seja de fato incorporada, não apenas no discurso, mas também na prática, o que envolve ter diversidade no governo”, analisa. Além disso, o debate sobre representatividade passa ainda pela nomeação de pessoas qualificadas para os mais diferentes postos, e não apenas em pastas ligadas aos direitos humanos, em uma “mudança de cultura”.

Para a especialista, o maior desafio nesse sentido passa pela negociação do presidente eleito com o bloco de partidos que apoiou sua candidatura. “Muitos desses cargos serão indicados pela base, incluindo partidos de centro-direita, em que essas agendas não são tão prementes. E outro ponto é como absorver pautas amplas que encontram divergências mesmo no campo das esquerdas.”

Procurada pelo Estadão, a assessoria da transição disse que apenas oito dos 31 grupos técnicos foram divulgados. Nesta quinta-feira, 10, a equipe ganhou o reforço de nomes como Anielle Franco, irmã da ex-vereadora do Rio assassinada Marielle Franco, o advogado Silvio Almeida, a ativista LGBT Janaína Barbosa de Oliveira, os ativistas da Coalizão Negra por Direitos Douglas Belchior e Thiago Tobias, a ex-ministra da Igualdade Racial Nilma Lino Gomes, a militante do Movimento Negro Unificado Ieda Leal e o assessor Rubens Linhares, que coordena o setor de Pessoa com Deficiência do PT.

Pressão social

A primeira onda de questionamentos surgiu com uma foto publicada pelo senador Humberto Costa (PT), que mostra uma reunião entre parlamentares para discutir o orçamento do próximo ano. O político escreveu no post a frase “começou a transição” e foi indagado por seguidores a respeito da composição da mesa. “Tá parecendo o ministério do (ex-presidente Michel) Temer”, escreveu um usuário, que recebeu uma justificativa do petista.

Fundamental o seu questionamento, mas só para elucidar: a foto é de uma reunião onde foi debatido o Orçamento 2023. Não é da equipe de transição do governo Lula. E concordo: precisamos urgentemente de mais representatividade no parlamento e em todos os espaços de poder. — Humberto Costa (@senadorhumberto) November 3, 2022

“Enquanto feminista negra preciso fazer um reparo público. A equipe de transição federal é majoritariamente masculina e branca. Isso é um agravo”, comentou a candidata ao governo do Distrito Federal pelo PSOL, Keka Bagno. “Ainda não tem posse, mas a história se repete”, escreveu a gestora de programas do Instituto Marielle Franco, Marcelle Decothé. Ela questiona onde estão as mulheres, os negros, os nordestinos e os periféricos no grupo de transição.

Enquanto feminista negra preciso fazer um "reparo" público. A equipe de transição federal é majoritariamente masculina e branca. Isso é um agravo. Nós mulheres, periferias, povos originários e LGBTI fomos as principais articuladoras na eleição, viu @LulaOficial @geraldoalckmin 🧵 — Keka Bagno (@kekabagno) November 9, 2022

Sabe o foda? Ainda n tem posse, mas a história se repete. Todo mundo se emocionou com a fala da referência @flaviaol sobre como mulheres, negros, nordestinos e periféricos elegeram @LulaOficial e retomaram o BR. Essa msm emoção precisa ser ativa! Cadê nós nos GT’s de transição? — Marcelle #CPXLula (@marcelledecothe) November 9, 2022

As cobranças se estendem para outras minorias, como pessoas com deficiência e indígenas, além da distribuição regional de indicados. “Cadê as pessoas com deficiência, presidente Lula? Dezenas de milhões precisam dessa representatividade já na transição”, afirmou o presidente da Comissão de Defesa da Pessoa Autista da OAB, Emerson Damasceno. “Acabei de receber a lista da equipe de transição da Educação e só tem pessoas maravilhosas e competentes. Mas, a não ser que eu tenha me enganado, não tem ninguém ligado à educação inclusiva. Seria muito importante”, escreveu a deputada estadual eleita por São Paulo Andréa Werner (PSB).

Acabei de receber a lista da equipe de transição da Educação e só tem pessoas maravilhosas e competentes. Mas, a não ser que eu tenha me enganado, não tem ninguém ligado à educação inclusiva. Seria muito importante ter, vice-presidente @geraldoalckmin . ❤️ — Andréa Werner (@andreawerner_) November 9, 2022

As reações aparecem em uma lista divulgada pelo coordenador da equipe de transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). Ao publicar uma relação de nomes ao lado do estado de origem, usuários no Twitter questionam o motivo de essas duas regiões contarem com apenas quatro nomes, de um total de 36. “Caro vice-presidente, o Brasil é bem maior que o Sul e Sudeste. Tenho certeza que há nomes com capacidades técnicas e profissionais no Norte e Nordeste também com competência para pensar o Brasil do futuro”, advertiu uma seguidora.

Caro VP, o Brasil é bem maior que o Sul e Sudeste. Tenho certeza que há nomes com "capacidades técnicas e vivências pessoais e profissionais" no Norte e Nordeste tb com competência para pensar o Brasil futuro. De 36 pessoas, somente 2 do AM, 1 do CE e 1 da BA. — Suyane (@SuyaneOliveir72) November 10, 2022

Entre representantes indígenas, também houve cobranças antes do anúncio da criação do Ministério dos Povos Originários. Ao comentar a indicação de Guilherme Boulos (PSOL) para a equipe, a deputada federal eleita por Minas Gerais Célia Xakriabá, do mesmo partido, pediu uma presença indígena na equipe de transição.

Teremos a participação importante do companheiro @GuilhermeBoulos na equipe de transição de Lula. E sei que ele defenderá muitas lutas importantes para o nosso país! Para a alegria ser completa faltou só uma presença indígena nessa equipe né? — Célia Xakriabá (@celiaxakriaba) November 7, 2022

Transição como prioridade

A transição de governo virou prioridade nas redes dos principais cabos eleitorais de Lula. Aliados como o deputado federal André Janones (Avante-MG) se esforçam para pautar a discussão nas redes em cima da PEC da Transição e outras movimentações nos bastidores, e a conta oficial do petista estimula a militância a entrar em grupos de disparo de mensagens no WhatsApp especificamente sobre o assunto.

Segundo o Monitor de Redes do Estadão, o debate envolveu cerca de 40 mil postagens por dia no Twitter esta semana com referências diretas ao grupo de transição, coordenado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), e ao novo governo. No Facebook, o número de posts sobre o tema chega a 25 mil em uma semana, e no Instagram, outros 5 mil, segundo dados da ferramenta de monitoramento CrowdTangle, da Meta.

Entre as postagens mais relevantes aparecem tanto anúncios de Alckmin e de outros nomes da transição quanto críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas. Guilherme Boulos, tido como radical pela direita por coordenar o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), e o senador Renan Calheiros (MDB) foram dois alvos frequentes. O grupo também critica integrantes da área econômica, como o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff (PT) Nelson Barbosa, e classifica a “PEC da Transição” de estelionato eleitoral.