Apoiadores de Bolsonaro criticam Tarcísio por condenar ataque de deputado a Vera Magalhães

A solidariedade prestada nas redes sociais pelo candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) à jornalista Vera Magalhães, hostilizada pelo deputado bolsonarista Douglas Garcia em debate na TV Cultura, não foi bem recebida entre aliados, influenciadores e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Perfis como Leandro Ruschel, Rodrigo Constantino, Bárbara Destefani, Bernardo Küster e Adrilles Jorge foram ao Twitter nesta quarta-feira, 14 de setembro, negar que a jornalista tenha sido agredida pelo deputado estadual Douglas Garcia, do mesmo partido Republicanos. Esse foi o termo usado por Tarcísio para se referir ao episódio.

Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista @veramagalhaes enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 14, 2022

“É VERGONHOSA a manifestação do Tarcísio sobre a agressão dos militantes de redação ao deputado Douglas Garcia”, escreveu o blogueiro Leandro Ruschel, que tem 835 mil seguidores na plataforma, em uma crítica direta ao candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo. Bernardo Küster respondeu diretamente ao post de Tarcísio de Freitas afirmando “Qual a agressão? Questionar um contrato público é incompatível com a democracia? Tenha dó”. Ele é seguido por 287 mil contas.

“Tarcísio é um bom gestor, um tecnocrata competente, mas errou feio ao acender vela pra patota militante e usar termos indevidos”, escreveu Rodrigo Constantino (1,3 milhão de seguidores), que antes já havia acusado Vera Magalhães de “bancar a vítima”. Adrilles Jorge (755 mil seguidores) alegou que Douglas Garcia “contestou a jornalista, mas não a agrediu”. A youtuber Bárbara Destefani, do canal Te Atualizei (1,3 milhão de seguidores), fez um print da cena para sugerir que a jornalista é quem teria agredido o deputado, e não o contrário.

O post de Tarcísio no Twitter também divide opiniões de seus seguidores. Parte de seus apoiadores declara que Douglas Garcia não representa a sua candidatura ou a do presidente Jair Bolsonaro, enquanto outros discordam do termo “agressão” e ironizam o fato de o candidato ter defendido a jornalista e não o deputado. Opositores, por outro lado, questionam de quem teria partido o convite para o político participar do evento e alegam que o repúdio é de “fachada”.

Ao abordar a jornalista ao final do debate na TV Cultura, o deputado Douglas Garcia reproduziu desinformação que circula há mais de dois anos na internet e já foi desmentida pelo Estadão Verifica e outras agências de checagem. É falso que Vera Magalhães tenha um contrato de R$ 500 mil por ano com o governo paulista. O salário da jornalista é de R$ 22 mil, o que significa um valor anual de R$ 264 mil. A emissora diz que o salário é pago por meio de receitas publicitárias, e não dinheiro público.