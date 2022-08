Sabatina de Simone Tebet ao Jornal Nacional alcançou o menor número de pessoas nas redes entre os presidenciáveis

Por Levy Teles e Samuel Lima

A entrevista de Simone Tebet (MDB) ao Jornal Nacional teve o pior desempenho nas redes em comparação com as demais sabatinas dos presidenciáveis no programa ao longo da semana. Dados da Quaest mostram que apenas 780 mil pessoas foram alcançadas por publicações que falavam sobre a senadora ao longo da transmissão. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que liderou na métrica, impactou 15 milhões de pessoas.

Simone Tebet chegou ao topo dos trending topics, mas com apenas 19 mil posts. Ela também não conseguiu engajar a militância em nenhuma hashtag de apoio relevante. Diferente dos demais entrevistados, a entrevista com a emedebista começou 25 minutos depois, devido ao início do horário eleitoral gratuito na televisão brasileira.

Segundo o levantamento, os termos “mulheres na política” e “economistas liberais” foram os mais usados durante os 40 minutos de entrevista ao noticiário da TV Globo. Principal nome feminino na disputa à Presidência, a candidata faz constantes acenos para conquistar o voto do eleitorado.

Simone Tebet diz que governará com “alma da mulher e coração de mãe”. Não precisamos dessa naturalização do feminino na política, candidata. Queremos mulheres feministas na política. — Debora Diniz (@Debora_D_Diniz) August 27, 2022

Os três melhores momentos de Tebet no Jornal Nacional foi quando disse se inspirar em grandes nomes do MDB, quando afirmou que iria criar o presidencialismo de conciliação e quando falou do projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres.

Simone Tebet está sendo cobrada pela desigualdade de gênero na política.

Ah, gente. Pelo amor de Deus.

É injusto, é cruel, é perverso, é grotesco — Milly Lacombe (@millylacombe) August 27, 2022

Os três piores, por sua vez, foi quando falou que não conseguiu unificar seu partido, quando não respondeu o valor exato para erradicar a pobreza no País e quando comentou sobre os números de segurança no Mato Grosso do Sul quando era vice-governadora do Estado.