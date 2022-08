Simone Tebet e Soraya conquistam protagonismo nas redes sociais após ataques de Bolsonaro em debate; leia análise

O presidente Bolsonaro e Lula lideraram as menções nas redes sociais entre o meio-dia de domingo, 28/8, e o meio-dia desta segunda-feira, 29/8. Bolsonaro registrou 35,5% das menções e o petista, 33,8%. A novidade, no entanto, foi o desempenho das candidatas Simone Tebet e Soraya Thronicke, que receberam 10,9% e 10,3% das menções no mesmo período, se colocando à frente de Ciro Gomes, com 6,6%, e Luiz Felipe d’Avila (2,8%). A análise dessas 24 horas foi feita pela Torabit, empresa parceira do Estadão na criação do Monitor de Redes Sociais. Ao todo foram analisadas 6 milhões de menções nas redes sociais Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.

Simone Tebet foi atacada por Bolsonaro durante o debate, logo após o atual presidente atacar também a jornalista Vera Magalhães, do jornal O Globo e da TV Cultura. Thronicke defendeu tanto a jornalista quanto a adversária ao dizer que o presidente era o tipo de homem tchutchuca com outros homens e tigrão com as mulheres. O ataque às mulheres se tornou o tema do debate. Assim como o desempenho da candidata emedebista durante todo o confronto.

De acordo com Stephanie Jorge, co-fundadora da Torabit, tanto Soraya quanto Tebet sofreram muitos ataques de bolsonaristas nas redes sociais. Por isso elas receberam muitas menções negativas. Tebet teve no período de 24 horas analisado apenas 26% de menções positivas, contra 43% de menções negativas – 31% das menções foram neutras. Soraya recebeu 48% de menções negativas contra apenas 17% de menções positivas. As redes registraram 35% de menções neutras.

E Lula e Bolsonaro?

O debate da Band não mudou muito a vida deles nas redes sociais e, juntos, eles dominaram – como sempre – a conversa nas redes sociais: sete em cada dez menções era sobre Lula ou sobre o atual presidente. Com uma diferença, segundo Stephanie: Bolsonaro foi o responsável pelos principais posts positivos dele. Com Lula, as menções positivas eram mais espontâneas e difusas. Bolsonaro teve no período 28% de menções positivas. O mesmo porcentual de Lula.

Mas isso significa voto na urna para as senadoras?

Os números de menções nas redes sociais são o que são. Um sentimento nas redes sociais. Um candidato pode até mesmo passar a liderar as menções após um debate. Isso não significa dizer que o usuário de redes vai votar naquele candidato, muito menos que o eleitor vai apertar o seu número na urna eletrônica. Mas estamos todos nós, leitores, eleitores e usuários de redes sociais, curiosos para saber se os ataques às mulheres e o desempenho de Tebet mudarão alguma coisa das intenções de voto. Quem viver, certamente verá.