Policiais rodoviários federais sinalizam apoio a caminhoneiros em protestos; veja vídeos

Vídeos em circulação nas redes sociais mostram policiais rodoviários federais sinalizando apoio aos caminhoneiros e manifestantes favoráveis a Jair Bolsonaro (PL) que bloqueiam rodovias pelo Brasil em protesto à vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa ao Palácio do Planalto.

Discursando com um microfone, em meio a aplausos de caminhoneiros em um dos bloqueios feitos em Rio do Sul (SC), o policial rodoviário federal Ricardo Torres afirma que não irá aplicar multas. “Nenhum veículo que está aqui na manifestação será alvo de qualquer notificação. Eu não vou fazer multa nenhuma”, diz.

Torres ainda pede “bom senso e serenidade para que a gente consiga transpor esse momento difícil” e assume um compromisso de chegar a uma espécie de consenso sobre determinações de autoridades.

“Qualquer manifestação que vier da minha chefia ou determinação judicial, eu vou chegar para vocês para conversar e dizer: ‘olha, chegou essa ordem, o que eu faço da vida? O que vocês me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução?’”, declara.

Em suas redes sociais, Torres declara apoio a Bolsonaro. A imagem do seu perfil pessoal no Instagram traz a inscrição “Sou Ricardo Torres e voto Bolsonaro 22”. Ele também publicou, em 2020, uma foto ao lado do político — que chama de “melhor presidente do Brasil nos últimos 30 anos” — e um cartão em que se diz “conservador, antiesquerdista e antiterrorista”.

A reportagem pediu esclarecimentos para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a respeito da conduta do policial e de outros casos que circulam nas redes sociais. Não houve resposta da corporação até a publicação deste texto.

Policiais são recebidos com festa

Em outro vídeo, um policial rodoviário federal não identificado nas imagens sinaliza que a única ordem que recebeu é de “estar com vocês”. Em outro momento, um policial abraça uma manifestante. Em seguida, apoiadores começam a gritar “Bolsonaro” em coro.

A PRF afirmou nesta segunda-feira, 31, que acionou unidades regionais da Advocacia-Geral da União (AGU) para garantir o fluxo de estradas brasileiras ocupadas por bloqueios de caminhoneiros contrários a Lula. Em nota, a AGU informou que ajuizará as ações, mas que “a Polícia pode atuar sem demandar autorização”.

Os bloqueios de apoiadores de Bolsonaro ocorrem em pelo menos 236 pontos em 20 Estados e no Distrito Federal nesta segunda-feira, 31, até as 18h43, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Líderes dos caminhoneiros, no entanto, dizem que protestos representam a minoria do segmento.

Policial manifesta apoio aos protestos

Um outro vídeo que começou a circular em grupos bolsonaristas em aplicativos de mensagem mostra um policial manifestando apoio aos protestos. “Estamos juntos com vocês”, diz. Os manifestantes celebram efusivamente. “Temos de resistir 72 horas para o presidente poder tomar uma atitude. Por isso que ele não pode se manifestar até agora. Ele não pode se manifestar até agora”, complementa.

Ele instrui os presentes a manterem os atos de forma pacífica. “Vocês terão o apoio das forças militares dessa maneira”, afirma.