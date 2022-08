Presidenciáveis se dizem confiantes antes de debate na Band, mas redes não empolgam

Os principais candidatos à Presidência e seus aliados foram ao Twitter neste domingo, 28, reforçar a confiança no desempenho no debate da Band. Ainda que o evento esteja cercado de expectativa por ter a participação confirmada dos líderes nas pesquisas — Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) —, o tema ainda não engrenou nas redes.

A única hashtag de apoio que chegou aos dez primeiros lugares dos trending topics foi #LulaNaBand, com cerca de 34 mil tuítes até às 18h deste domingo. O assunto era menos comentado naquele momento do que referência a jogos de futebol, e a tag tem engajamento similar a comentários sobre o Campeonato Brasileiro de League Of Legends.

Durante a manhã, no entanto, horário que costuma conter uma quantidade geral menor de posts, os nomes dos candidatos se revezaram na lista. Um dos destaques foi a mobilização em torno da “CiroTV”, aposta de Ciro Gomes (PDT) para contornar a maior popularidade dos principais adversários na internet.

Lula, Ciro, Simone Tebet (MDB) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) convocaram ao longo do dia seus seguidores a acompanhar o primeiro debate na TV nestas eleições presidenciais.

“Gente boa, hoje acontece nosso primeiro debate! É um momento importante para discutir propostas e mostrar ao povo que existe uma alternativa para essa polarização odienta que está destruindo o Brasil”, escreveu Ciro Gomes.

Gente boa, hoje acontece nosso primeiro debate! É um momento importante para discutir propostas e mostrar ao povo que existe uma alternativa pra essa polarização odienta que está destruindo o Brasil. Encontro vocês às 21h! pic.twitter.com/vU1OaeKaaF — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 28, 2022

“Vamos discutir nossas propostas para mudar o Brasil de verdade. Aguardo vocês”, disse Simone Tebet.

Hoje, às 21h, participo do debate organizado pela @BandTV, @tvcultura, @UOL e @folha. Vamos discutir nossas propostas para mudar o Brasil de verdade. Aguardo vocês! #DebatenaBand — Simone Tebet (@simonetebetbr) August 28, 2022

O petista, seguindo estratégia antes de sabatina na Globo, publicou um trecho antigo de sua participação em outras campanhas.

Em 2006, no debate da Band, Lula sobre o que mudou no Brasil em seu primeiro mandato. #LulaNaBand #EquipeLula https://t.co/S7GFhVwbI9 — Lula 13 (@LulaOficial) August 28, 2022

“Chegou o dia de mostrar que o Brasil tem jeito e não precisa escolher o menos pior”, declarou D’Ávila.

🚨É HOJE! Chegou o dia de mostrar que o Brasil tem jeito e não precisa escolher o menos pior. 📺 Band TV

⏰ 21h Quem aí já está ansioso para o debate?#Felipe30 #FelipePresidente30 #FelipenaBand pic.twitter.com/lLVnEor2VX — Felipe D'Avila | 30 (@fdavilaoficial) August 28, 2022

Bolsonaro não havia mencionado diretamente o debate antes das 18h, mas aliados já haviam marcado presença nas redes. Um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por exemplo, antecipou um embate direto contra Lula nas perguntas.

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas-PI) e o ministro das Comunicações, Fábio Faria (Progressistas-RN) ainda investiram na tese de que Lula e Bolsonaro tiveram “tratamento diferenciado” nas sabatinas do Jornal Nacional, da TV Globo. Nogueira afirmou que o debate deve ser “melhor ainda” do que a sabatina.

Meu prognóstico sobre o debate? Vai ser melhor ainda do que a “sabatina”. Por que? Porque lá todos serão Bonner, mas o povo vai saber disso porque são adversários políticos declarados. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 28, 2022

Hoje 21:00h tem DEBATE dos presenciáveis na Band. É dia do candidato que apóia a polícia encontrar o candidato que apóia ladrão de celular e sequestrador. E depois comento com @PazuelloGeneral e @delegadoramagem este e outros temas ao vivo👇https://t.co/kpHpbY6qi1 pic.twitter.com/C5kVazj5Ty — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 28, 2022

Do lado de Lula, um dos cabos eleitorais a se manifestar foi o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha. Ele disse que este domingo é “mais um dia com oportunidade de ouvir quem não foge de debater o Brasil”.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) anunciou que estará presente nos bastidores da Band e alfinetou o vereador Carlos Bolsonaro. A mulher de Lula, Rosângela da Silva, a Janja, repercutiu um “toalhaço” na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mais um dia com oportunidade de ouvir quem não foge de debater o Brasil! Vamos acompanhar nosso presidente @LulaOficial hoje, na Band, às 21h. O amor vai vencer o ódio! pic.twitter.com/rm2VkOKKmQ — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) August 28, 2022

Hoje teve toalhaço na Paulista e logo mais tem Debate Presidencial. Todo mundo ligadinho na Band as 21hs. #LulaPresidente13 #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/IyTJVccBC7 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 28, 2022

O principal post no Twitter em favor da participação de Ciro no debate é de seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE). Simone Tebet recebeu apoio do presidente do Cidadania, Roberto Freire.