Para as redes sociais, o apoio de Marina a Lula tem tudo a ver; e vice-versa

Lula e Marina Silva se tornaram, novamente, melhores amigos da vida. A candidata à deputada federal pela Rede anunciou nesta segunda-feira, 12, apoio à candidatura do ex-presidente. Especialista, no Feed Estadão, indicou que trata-se de um movimento que mais favorece Marina do que Lula. Mas qual o sentimento do universo de Lula nas redes sociais em relação à Marina. E, da mesma maneira, qual o sentimento do universo de Marina em relação ao candidato Lula?

O Monitor de Redes Sociais, ferramenta desenvolvida pela empresa Torabit para o Estadão, mostra algo bastante interessante. Os apoiadores de Marina e Lula nas redes sociais pensam de maneira muito semelhante.

Um exemplo.

Nas redes sociais de Marina, o que seus apoiadores pensam de Lula? 55,6% têm um sentimento positivo em relação ao ex-presidente, conforme as menções analisadas. Outros 15,9% tem um sentimento negativo e outros 28,5% são neutros. Os porcentuais dos que apoiam Lula nas redes sociais sobre Marina, o que eles pensam de Marina, é muito, muito semelhante: 55,3% tem um sentimento positivo, 29,7% tem um sentimento neutro e outros 15% têm um sentimento negativo.

O movimento de aproximação entre os dois tem tudo a ver do ponto de vista político. Para Marina, é uma maneira de ganhar visibilidade. Para Lula, trata-se de mais um passo para mostrar ao eleitor que não pretende dividir o País, como indicou inicialmente ao escolher Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente.

Mas também faz sentido do ponto de vista dos apoiadores dos dois personagens na ‘realidade’ das redes sociais. E esses porcentuais acima mostram exatamente isso. A análise da Torabit levou em consideração 313 mil menções do universo de Lula feitas entre a manhã desta segunda-feira até o fim da entrevista coletiva que formalizou o apoio. Foram 37,5 mil menções analisadas do universo de Marina Silva, durante o mesmo período.

Para Stephanie Jorge, co-fundadora da Torabit, a maioria dos posts exalta a grandeza da candidata da Rede e dizem que a chapa Lula, Alckmin, Haddad e agora Marina é a “verdadeira frente ampla que as pessoas pediam”. Ainda de acordo com Stephanie, a “minoria das menções negativas sobre Marina no universo das interações sobre Lula dá conta dos posts falando qual seria o tipo de acordo que Marina fez para ter declarado o apoio”, conclui a especialista.