Panelaço e ‘duelo’ com Bonner: como as redes se preparam para entrevista de Bolsonaro na Globo

A sabatina do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional, da TV Globo, entrou no radar do eleitorado e se tornou um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira, 22, no Twitter. Sete tags diferentes sobre o programa entraram nos trending topics ao longo do dia — uma delas, #BolsonaroNoJN, chegou ao topo durante a tarde.

Há esforço entre aliados do presidente em engajar o público na entrevista, contrariando a costumeira campanha de boicote contra a emissora. Opositores, por outro lado, organizam um panelaço no horário da sabatina e chamam o presidente de “mentiroso”.

Uma das principais postagens no espectro bolsonarista defende uma ideia de “globociata”: conferir um “recorde de audiência” para a TV Globo durante a entrevista e depois uma queda brusca ao final do programa. Trechos da sabatina de 2018 circulam como uma espécie de prévia do “duelo” com os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Fábio Faria (PP-RN) acompanham a viagem do presidente aos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro, e publicaram vídeo em que o candidato ironiza a preocupação de sua campanha com o Jornal Nacional. Mais cedo, Bolsonaro apareceu na conta do filho rezando e dizendo que entraria no “covil dos ursos”.

Presidente @jairbolsonaro terá a oportunidade de falar hoje no Jornal Nacional tudo de bom que o governo fez e a Globo escondeu por quase 4 anos.#JairNacional22 pic.twitter.com/Db9ISM4Roj — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) August 22, 2022

Olhe a cara de preocupação do Pr com a entrevista de hoje no JN. pic.twitter.com/01elyQuClw — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 22, 2022

A oposição também entrou na pauta e conseguiu impulsionar a hashtag #panelaço e o termo “Mentiroso no JN” no Twitter. Críticos do atual governo também seguem repercutindo o apelido de “tchutchuca do Centrão” adotado depois que o presidente se desentendeu com um youtuber em Brasília, na semana passada.

TEM MENTIROSO NO JN HOJE. E as panelas vão bater. pic.twitter.com/0EUdem25nq — Humberto Costa (@senadorhumberto) August 22, 2022

Numa hora dessas o mentiroso da república deve estar se perguntando: ainda dá tempo de desistir do JN?

De debater em alto nível e respeitar a Constituição ele já desistiu há tempos… Digam aí uma pergunta que não pode faltar.#mentirosonojn — Jandira Feghali 6565 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) August 22, 2022

Menções. De acordo com o Monitor de Redes do Estadão, o número de posts sobre os candidatos a presidente chegou nesta segunda-feira a 492 mil até as 18h. Entre as palavras relacionadas, aparecem entre as 15 primeiras da lista termos como “Jornal Nacional”, “Globo” e “entrevista”. A hashtag #BolsonaroNoJN é a primeira colocada, superando as duas principais da campanha eleitoral, #Bolsonaro2022 e #BrasildaEsperança. A tag #panelaço é a quarta mais frequente do dia.