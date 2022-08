Operação da PF contra empresários bolsonaristas retoma debate sobre golpe nas redes

Por Gustavo Queiroz, Manoela Bonaldo e Samuel Lima

A operação da Polícia Federal contra oito empresários bolsonaristas reacendeu a disputa entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a oposição sobre o teor de mensagens golpistas trocadas pelos empresários em um grupo de WhatsApp. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no inquérito das milícias digitais.

Até as 14h horas desta terça-feira, 23, referências a um golpe de Estado no Brasil apareceram pelo menos 40 mil vezes no Twitter, segundo levantamento do Monitor de Redes do Estadão. Esse número já representa o segundo maior pico de menções em agosto, antes mesmo do final do dia, perdendo apenas para o dia posterior à divulgação das mensagens pelo site Metrópoles.

A ferramenta do Estadão foi criada em parceria com a empresa Torabit e analisa postagens públicas para acompanhar o desempenho dos candidatos e a popularidade de alguns temas nas plataformas digitais.

As postagens de maior repercussão sobre o assunto no Twitter foram feitas por políticos e apoiadores do presidente. Bolsonaristas ocupam 7 das 10 publicações mais compartilhadas hoje; o restante se refere a duas postagens jornalísticas e uma de um influenciador de esquerda.

O filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), declarou considerar “insano” a determinação de busca e apreensão para investigar empresários “honestos” e que conhece donos de empresas os quais temem expor sua preferência política publicamente.

É insano determinar busca e apreensão sobre empresários honestos, que geram milhares de empregos, alguns conhecidos de ministros do STF (que sabidamente jamais tramariam “golpe” nenhum) por dizerem que preferem qualquer coisa ao ex-presidiário, numa conversa privada de WhatsApp. — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) August 23, 2022

O empresário Luciano Hang também foi um dos autores que mais gerou engajamento. Em uma thread, alega que “nunca falou sobre golpe”. “Minha fala em determinado grupo de whatsapp foi a seguinte: ‘Mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 de Tarcísio e aí não terá mais espaço para esses vagabundos’, me referindo aos maus políticos deste país”, escreveu. A sequência de mensagens teve mais de 30 mil curtidas.

3- criadas. Eu nunca falei sobre golpe, minha fala em determinado grupo de whatsapp foi a seguinte: “Mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 de Tarcísio e aí não terá mais espaço para esses vagabundos”, me referindo aos maus políticos deste país. Sempre defendi a democracia, a liberdade — Luciano Hang (@LucianoHangBr) August 23, 2022

Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), também filho do atual presidente e deputado federal, classificou o ocorrido como “censura” e declarou que a operação da Polícia Federal tinha o objetivo de “intimidar qualquer figura notória de se posicionar politicamente a favor de Bolsonaro ou contra a esquerda”.

PF em casa devido a mensagens de zap?! Qual crime? É operação claramente para intimidar qualquer figura notória de se posicionar politicamente a favor de Bolsonaro ou contra a esquerda. Isto é um ataque à democracia em plena campanha eleitoral. Censura. Não há outra palavra! pic.twitter.com/WgoMt7npRH — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 23, 2022

Adversários de Bolsonaro, por outro lado, defenderam a operação da PF. O Senador Randolfe Rodrigues (Rede -AP), afirmou que as buscas da Polícia Federal representam um exemplo de defesa da democracia e que os que “se acham donos de algo” amanheceram precisando fornecer explicações sobre seus “ataques”.

Bom dia com defesa da democracia! Os que se acham donos de algo, inclusive atacando o Estado Democrático de Direito, hoje amanheceram tendo que dar satisfações de seus ataques. Eles não passarão!https://t.co/2piZ5N3VL5 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) August 23, 2022

O deputado federal e candidato a uma vaga no senado pelo Rio de Janeiro, Alessandro Molon (PSB-RJ) afirmou que “quem decide são os brasileiros” e que o resultado das urnas será respeitado, ao comentar sobre as eleições e as declarações feitas pelos empresários nos grupos de mensagens.

🔴 A PF está fazendo uma operação contra empresários bolsonaristas que defenderam golpe em caso de vitória de Lula. O recado é claro: quem decide são os brasileiros, e o resultado das urnas será respeitado! — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) August 23, 2022

O senador Humberto Costa (PT-PE) compartilhou a notícia entre os seus seguidores e afirmou no Twitter que “a democracia existe e resiste” e que “golpistas não passarão”.

URGENTE! A Polícia Federal cumpre, nesta manhã, mandados de busca e apreensão contra contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe contra a democracia em caso de vitória de Lula. Golpistas não passarão! — Humberto Costa (@senadorhumberto) August 23, 2022

O Monitor de Redes do Estadão mostra ainda que o debate sobre a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil se concentra hoje em termos como “empresários”, “PF”, “Moraes” e o nome do dono da Havan, Luciano Hang. Praticamente todas as palavras foram mencionadas com sentimento negativo, segundo classificação automática do Torabit.

Entre as hashtags, há termos declaradamente golpistas (#euautorizopresidente). Usuários do Twitter também investem em ataques contra a imprensa (#globolixo e #siteconfiavel, em ofensa ao Metrópoles).