Nas redes bolsonaristas, posse de Alexandre de Moraes gera reação tardia e descoordenada

Um dos alvos prediletos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes, o ministro Alexandre de Moraes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sem uma mobilização relevante de seus detratores. O evento até resultou em mais menções, segundo levantamento do Monitor de Redes do Estadão sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas os termos em geral são neutros e nenhuma hashtag atacando Moraes aparece entre as principais relacionadas ao tema.

Duas tags de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por outro lado, aparecem bem ranqueadas em quantidade de menções, em segundo e sétimo lugares. Além disso, os posts mais relevantes no Twitter foram de autoria de Lula e de um de seus principais aliados na corrida presidencial, o deputado federal André Janones (Avante-MG), dizendo que havia sido informado por “fonte segura” que Bolsonaro não iria ao evento para “reforçar a narrativa de conluio com o STF”. O presidente compareceu à cerimônia.

Em termos gerais, o levantamento mostra que houve 164 mil menções aos ministros do Supremo no dia da posse do TSE e até as 17h de hoje. Do total, 97 mil citam diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Os demais nomes dos magistrados aparecem todos em menos de 5 mil posts. O monitoramento indica ainda que o evento de posse no TSE ajudou a reduzir a distância entre as menções negativas e positivas no levantamento, segundo classificação automática da Torabit, mas ainda com predomínio de sentimento negativo.

Análise. Ana Julia Bernardi, doutora em Ciência Política pela UFRGS e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), entende que dois fatores podem ter inibido o engajamento da militância bolsonarista na pauta. O primeiro é a participação do presidente Jair Bolsonaro no ato da posse, respaldando o processo, ainda que esse fato não tenha gerado críticas diretas entre seus apoiadores.

A segunda questão é que Alexandre de Moraes exerceu um certo domínio sobre a narrativa do evento, em sua visão, desde os convites a inúmeras autoridades até o discurso contundente em defesa do sistema eleitoral. A situação fez com que as redes esperassem o desenrolar do evento antes de discutir em cima dele — o que pode contribuir para uma reação tardia, ao longo desta semana.

A pesquisadora fez um levantamento a pedido do Estadão e constatou que as citações a Alexandre de Moraes cresceram na semana de 8 a 14 de agosto entre grupos monitorados — 19% no YouTube, 47% no Facebook, 8% no Twitter e 41% no TikTok. Moraes é um alvo prioritário nas redes bolsonaristas, apoiadas em conteúdos que questionam a credibilidade do magistrado, do STF e do TSE.

O TSE e seu novo presidente foram citados ao menos 544 vezes por páginas e perfis bolsonaristas entre os dias 15 e 17 de agosto no Twitter, segundo o relatório. Entre as postagens de maior alcance, destacam-se publicações de Rodrigo Constantino e Leandro Ruschel com críticas ao discurso de Moraes.

Junto com a ex-presidenta @dilmabr, levei nossos cumprimentos democráticos ao novo presidente do @TSEjusbr, ministro Alexandre de Moraes. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/Wgwd1LW9q1 — Lula 13 (@LulaOficial) August 17, 2022