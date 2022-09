Nas redes bolsonaristas, mulheres se dividem entre contestar agressão a Vera Magalhães e criticar deputado

Diferentemente de quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez comentários machistas sobre a jornalista Vera Magalhães em debate na Band, o seu eleitorado feminino teve uma reação menos direcionada em relação ao episódio em que o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) repetiu ofensas ao fim do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, na TV Cultura, na noite desta terça-feira, 14 de setembro.

Não houve mobilização conjunta para defender a fala do deputado, como no caso do presidente, com a tag #MulheresComBolsonaro subindo aos trending topics do Twitter horas depois. Desta vez, as redes se dividiram entre criticar a atitude do deputado, contestar a agressão sofrida pela jornalista ou mesmo silenciar sobre o caso, segundo monitoramento das figuras políticas mais atuantes de sua base de apoio na internet.

Entre os posts mais relevantes de mulheres bolsonaristas sobre o caso aparecem tuítes da youtuber Bárbara Destefani — dona do canal Te Atualizei e seguida por 1,3 milhão de contas no Twitter — sugerindo que Vera Magalhães não foi agredida, e sim o deputado Douglas Garcia. A vereadora de Goiânia Gabriela Rodart (PTB) questionou por que a jornalista teria ficado “descontrolada” ao ser abordada na cena, em outro material destacado na rede.

Também há respostas de apoiadoras de Bolsonaro em um tuíte do candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que prestou solidariedade à jornalista. “A agressão no caso é a pergunta sobre o contrato com a TV Dória? Ela batendo na cabeça do deputado não é agressão?”, declara post de uma apoiadora, que recebeu 598 curtidas. “Ele não encostou nela, mas ela sim nele. E ele teve o celular arrancado”, diz outra publicação, com 1.306 curtidas. “Troque a Vera Magalhães por Ana Paula Henkel e veja a mágica acontecer”, escreve uma apoiadora, citando uma comentarista da Jovem Pan News.

Outros perfis relevantes na rede bolsonarista criticaram a atitude do deputado ao alegar, por exemplo, que não seria o momento certo para “lacrar” ou que teria prejudicado Tarcísio e Bolsonaro. “Ridículo! Independente de ser a Vera. Esse tipo de lacração com videozinho além de podre, só prejudica o Bolsonaro!”, escreveu Elisa Brom, que tem 179 mil seguidores no Twitter. Flavia Ferronato, com 334 mil seguidores, respondeu ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) dizendo que também achou “desnecessário” o episódio, mas cobrando a publicização do contrato de Vera com a TV Cultura.

Algumas das principais apoiadoras de Bolsonaro nas redes sociais, no entanto, optaram por ignorar o assunto em suas redes. A deputada federal Carla Zambelli (PL-DF), figura política que mais engajou nas redes bolsonaristas no começo da campanha, apenas destacou a agenda do presidente em Presidente Prudente (SP), entre outros posts, ao longo do dia. Também não houve comentários das deputadas Bia Kicis (PL-DF) e Caroline de Toni (PL-SC), nem da ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) e da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Menções no Twitter

Segundo o Monitor de Redes do Estadão, as mulheres foram responsáveis por cerca de um terço dos posts sobre o caso catalogados por gênero no Twitter nesta quarta-feira, 14 de setembro — a classificação só incide sobre perfis analisados que apresentam essa informação publicamente. Do total geral, de 182 mil posts coletados, a maioria traz sentimentos negativos associados, o que indica que o episódio gerou mais críticas do que apoios na rede social.

Entre os termos mais frequentes em posts no Twitter, aparecem os nomes da jornalista Vera Magalhães e do deputado Douglas Garcia, o do candidato a governador Tarcísio de Freitas e o do diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, que tomou o celular das mãos do deputado e o arremessou longe. Esses termos apareceram no topo dos trending topics do Brasil ao longo do dia. Como mostrou o blog Timeline mais cedo, perfis bolsonaristas criticaram Tarcísio por apoiar Vera Magalhães e usar o termo agressão para se referir ao episódio.

O levantamento do Estadão com o nome dos presidenciáveis traz uma ideia geral do debate sobre a cena nas redes bolsonaristas. Tanto o nome da jornalista Vera Magalhães quanto o do deputado Douglas Garcia são predominantemente associado a sentimentos negativos em posts relacionados a Bolsonaro, segundo classificação automática da Torabit. O nome de Tarcísio divide menções positivas e negativas, enquanto o termo “agressão” é amplamente contestado.

Os presidenciáveis Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Felipe d’Avila (Novo) e os candidatos ao governo de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) apoiaram Vera Magalhães em suas redes oficiais frente ao ocorrido. Jair Bolsonaro ignora o caso, mas houve críticas mais cedo a Douglas Garcia por parte do seu filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).