Na posse de Alexandre de Moraes, embate entre Lula e Bolsonaro fica para as redes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não se comunicaram pessoalmente durante a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas os rivais nem esperaram terminar a cerimônia para retomar o embate político no Twitter.

Ainda com Bolsonaro diante do petista, perto das oito horas da noite, a página oficial do presidente postou na rede social que Lula e Dilma Rousseff deixaram “um país devastado” aos brasileiros. “Sem guerra e pandemia, o PT entregou o país à pior recessão de nossa história”, alegou o candidato que busca a reeleição em outubro. O post teve mais de 60 mil curtidas e 13 mil compartilhamentos.

– Sem guerra e pandemia, o PT entregou o país à pior recessão de nossa história. Em meu governo, mesmo com pandemia e guerra, benefícios sociais foram ampliados, milhões de empregos foram gerados e a economia voltou a crescer. Eles quebraram o Brasil. Nós quebramos paradigmas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 16, 2022

O perfil do ex-presidente Lula no Twitter reagiu 20 minutos depois, respondendo a um comentário de um apoiador na rede de que a disputa eleitoral deste ano é entre “o candidato que criou o SAMU e o candidato que imitou pessoas morrendo sem ar na pandemia”. A campanha do petista escreveu: “Dois lados”. Teve pouco menos de 9 mil curtidas na rede e mil retuítes.

Nesta quarta-feira, 17 de agosto, o perfil de Lula novamente citou o evento de posse de Alexandre de Moraes para atacar Bolsonaro, dizendo que o atual chefe do Executivo estava “muito incomodado” durante os discursos. “Era visível o desconforto. E eu compreendo isso, porque ele não gosta de democracia, e ontem foi um ato em defesa do Estado Democrático no Brasil.”