Oposição critica Bolsonaro nas redes por falta de reajuste na merenda escolar

Parlamentares de oposição usaram as redes sociais para criticar o governo Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, 16 de setembro, após o Estadão revelar que crianças dividem um ovo e recebem carimbos para não repetir o prato nas escolas públicas. Os casos de racionamento se multiplicam pelo Brasil diante da falta de reajuste na verba federal para a merenda escolar desde 2017.

Pela manhã, a frase “Tem criança com fome” chegou ao segundo lugar dos trending topics do Twitter, que mede os assuntos mais comentados na plataforma ao longo do dia. Até às 15h de hoje, a rede contabilizava mais de 17 mil posts. O termo foi puxado por apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o senador Humberto Costa (PT-PE), o deputado federal Orlando Silva (PCdoB) e o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

TEM CRIANÇA COM FOME. E o responsável por isso tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/yW6O6kb8Ds — Humberto Costa (@senadorhumberto) September 16, 2022

Bolsonaro cortou dinheiro da MERENDA ESCOLAR para manter o orçamento secreto. TEM CRIANÇA COM FOME! JAIR É DESUMANO! pic.twitter.com/ZARyTUYRa1 — Orlando Silva 6565 (@orlandosilva) September 16, 2022

TEM CRIANÇA COM FOME Essa é a foto de uma merenda de uma creche em MG. Bolsonaro vetou o reajuste do orçamento da alimentação escolar para 2023. O Brasil não aguenta mais 4 anos de tanto abandono. pic.twitter.com/An2E01Z7hJ — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 16, 2022

Para além das redes lulistas, o fato também foi abordado por adversários políticos de Bolsonaro como as senadoras e candidatas a presidente Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

A verba da merenda está sem reajuste desde 2017. Tem criança dividindo o ovo e até a mão sendo carimbada para não repetir a refeição. Muitas crianças só têm a merenda como única chance de refeição diária. Este é o retrato da insensibilidade desse governo. + — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 16, 2022

Vc ñ leu errado. São 5 anos s/ reajuste p/ a merenda, ou seja, desde a época do PT, do governo do Luiz. Crianças dividindo ovo na escola o Jair tb ñ mostra na sua propaganda eleitoral.Uma vergonha, para ñ dizer crime. O que já foi e o que temos hoje não tem nada a ver com futuro. pic.twitter.com/6g6HHNi03K — SorayaPresidente (@SorayaThronicke) September 16, 2022

As críticas nas redes frequentemente envolvem comparações com a verba destinada ao “orçamento secreto” pelo governo Bolsonaro. Para o próximo ano, o governo reservou R$ R$ 19,4 bilhões para as emendas de relator na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO). O esquema consiste no pagamento de emendas controladas pela cúpula do Legislativo sem transparência, como forma de atender redutos eleitorais de determinados parlamentares em troca de apoio no Congresso.

TEM CRIANÇA COM FOME! 5 anos sem reajuste orçamentário para a alimentação escolar, num país com 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Tem crianças dividindo UM ovo na merenda! Enquanto isso Bolsonaro se empanturra de camarão e engorda o orçamento secreto! Bandido! — Sâmia é 5000 (@samiabomfim) September 16, 2022

INACEITÁVEL! Bolsonaro é inimigo da infância e da educação pública! A merenda escolar não tem reajuste há cinco anos e o Projeto de Lei Orçamentária Anual enviada para o Congresso destina mais verbas para o orçamento secreto do que para o PNAE! — Talíria Petrone 5077 (@taliriapetrone) September 16, 2022

Verbas da merenda escolar estão congeladas há 5 anos, crianças não podem repetir o prato, tem que dividir até ovo e falta carne e arroz. Congresso aprovou reajuste, mas Bolsonaro vetou. Nem criança consegue amolecer o coração desse monstro. Genocida miserável! — Gleisi Hoffmann 1313 (@gleisi) September 16, 2022

A reportagem do Estadão mostra que o governo Bolsonaro vetou o reajuste na merenda escolar pela inflação em agosto, depois que este havia sido aprovado no Congresso. Depois, não previu mudança no Projeto de Lei Orçamentária Anual. A responsabilidade do custeio é compartilhada entre União, Estados e municípios, mas a participação federal é importante, sobretudo em cidades pobres. A inflação da cesta básica, que inclui feijão e verduras, teve alta de 26,75% de maio de 2021 a maio deste ano.