Expectativa por entrevista de Lula no Jornal Nacional domina menções no Twitter

Cerca de 10 horas antes do horário previsto para a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional, a presença do candidato à Presidência da República na sabatina já era o assunto principal do Twitter no Brasil nesta quinta-feira, 25. A hashtag #LulaNoJN chegou aos trending topics ainda pela manhã com 63 mil posts até 13h40. Outras duas outras tags também receberam destaque na rede: #Vote13 e #LulaNoJornalNacional. Segundo levantamento do Monitor de Redes do ‘Estadão’, não há nenhum termo crítico entre os mais compartilhados na rede até o momento, situação diferente do dia da entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL), quando opositores subiram a hashtag chamando o atual chefe do Executivo de “mentiroso”.

Nesta manhã, Lula lembrou aos seguidores de sua participação no telejornal. “A última vez foi na eleição de 2006, quando meu adversário era… o @geraldoalckmin. Hoje iremos juntos até lá”, comentou. Hoje, depois de 16 anos, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) é vice na chapa presidencial de Lula.

Bom dia. Hoje serei entrevistado como candidato no Jornal Nacional. A última vez foi na eleição de 2006, quando meu adversário era… o @geraldoalckmin. — Lula 13 (@LulaOficial) August 25, 2022

O petista também aproveitou o momento para compartilhar um vídeo da primeira pergunta que o apresentador William Bonner lhe fez em 2002, quando participou do programa. A publicação principal diz: “Será que agora, com 8 anos de governo somados aos anos de experiência com o povo brasileiro, Bonner acha que Lula tem condições de disputar a presidência?”.

Em 2002, essa foi a primeira pergunta de Bonner para Lula. #LulaNoJN #EquipeLula https://t.co/89rc4RDGxi — Lula 13 (@LulaOficial) August 25, 2022

Para cientistas políticos ouvidos pelo Estadão, Lula, durante a entrevista, terá a oportunidade de resgatar a memória de seu antigo governo como um contraponto à gestão do presidente Bolsonaro, e, caso consiga se afastar de temas polêmicos que envolvem gestões petistas como a corrupção, poderá também atrair um eleitorado que ainda mantém seu voto ligado a Ciro Gomes (PDT) ou a Simone Tebet (MDB). Para participar da sabatina, o petista passou por treinamentos com auxiliares de campanha.

A entrevista do petista também foi lembrada por opositores. O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) pediu “firmeza” na sabatina e que o candidato do PT seja questionado de temas envolvendo os casos de corrupção de seu governo. Moro também se voluntariou para fazer as perguntas, alegando que tem experiência por já ter interrogado Lula durante as investigações da Lava Jato.

Espero que Lula seja perguntado com firmeza no @jornalnacional sobre Mensalão, Petrolão, triplex e Atibaia. Se precisarem de ajuda, sou voluntário. Tenho experiência. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 25, 2022

O levantamento do Monitor de Redes do ‘Estadão’ ainda mostra que a movimentação de críticos contra Lula ainda é pequena e concentrada, em sua maioria, em influenciadores e páginas bolsonaristas. Uma das informações divulgadas pelos grupos de opositores é a de que a Globo estaria favorecendo Lula no noticiário. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez uma publicação defendendo essa ideia.

É possível notar também um empenho da oposição nas redes sociais em “não dar audiência” à entrevista de Lula e à rede Globo esta noite. Os apoiadores têm incentivado que os interessados assistam à sabatina por meio de links não oficiais da emissora de televisão.

Uma dica: não assistam Lula no canal da Globo. Achem um local onde será retransmitida a sabatina. Lembrem: todos os numeros serão usados em prol de justificar as fake pesquisas e outras coisas. — O Clã! (@OClannnn) August 25, 2022

Nesta segunda-feira, 22, a audiência do Jornal Nacional durante a entrevista de Bolsonaro foi a maior registrada no Painel Nacional de Televisão (PNT) desde o dia 25 de março de 2020 — data em que a pandemia de covid-19 completava apenas nove dias. O noticiário registrou 33 pontos de audiência e 50% de participação, o que significa que metade dos domicílios brasileiros com televisores ligados estava sintonizada na TV Globo. A estimativa é de que 43,2 milhões de pessoas foram alcançadas enquanto era transmitida a entrevista de 40 minutos.

Esse recorde tem sido explorado pelos apoiadores do presidente para sustentar a ideia de sua alta popularidade entre os eleitores. Entretanto, esse fato não é refletido nas pesquisas. Segundo o último Datafolha, divulgado em julho, Bolsonaro é o candidato mais rejeitado pelo eleitor, com 53% de reprovação. Essa porcentagem aumenta quando o eleitorado são jovens de 16 a 29 anos. Segundo o Datafolha, 67% desse público diz não votar no presidente de jeito nenhum. Nessa faixa etária, a rejeição de Lula é de 32%.