Live de Janones em apoio a Lula bate recorde pessoal nas redes

A retirada da candidatura de André Janones (Avante-MG) à Presidência para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 4, gerou a publicação com o maior número de comentários nas redes do deputado federal em 2022. A live gravada ao lado do petista atraiu comentários de bolsonaristas, lulistas e pessoas que manifestaram que continuarão apoiando ou se decepcionaram com o parlamentar. Foram mais de 130 mil comentários no Facebook em menos de 24 horas — 67% mais do que a postagem na segunda posição.

No Twitter, a repercussão foi dominada pelos bolsonaristas, que resgataram vídeos de Janones atacando Lula. A reportagem coletou postagens públicas através da plataforma Torabit. Líder nas redes, apenas uma publicação do presidente Jair Bolsonaro — quando ele foi hospitalizado no começo de janeiro — superou a postagem na métrica de comentários em 2022. Aproximadamente 287 mil respostas foram registradas sobre o conteúdo do chefe do Executivo.

Em círculos mais próximos de apoiadores de Lula nas redes, por outro lado, o anúncio teve pouco efeito. Nos grupos do Lulaverso no WhatsApp — administrado pela equipe do ex-presidente para falar com o eleitorado mais jovem — por exemplo, não houve uma menção a Janones.

Além de acrescentar tempo de TV, o deputado mineiro é um cabo eleitoral eficiente nas redes sociais para Lula. Janones fez uma live em seu Facebook antes de chamar jornalistas para anunciar a parceria com o petista. Ele cresceu o número de seguidores na plataforma em cerca de 1000% em dois anos e tem quase 8 milhões que pessoas que o acompanham.

Por lá, ele bateu o recorde mundial de visualizações simultâneas em uma live em agosto de 2020 – a soma do engajamento (métrica para a soma de comentários, compartilhamentos e reações) foi de cerca de 3,6 milhões.

As principais publicações de Janones tocam no tema do Auxílio Emergencial. As suas dez publicações que mais geraram engajamento, somadas, totalizam aproximadamente 27 milhões de impressões.

Para receber o apoio, Lula prometeu um novo Bolsa Família no valor de R$ 600, caso seja eleito para um novo mandato em outubro.