Interesse dos brasileiros por pesquisas presidenciais cresce 20% nas buscas do Google em relação a 2018

Por Gustavo Queiroz e Levy Teles

O avanço da campanha eleitoral colocou o Brasil no pódio dos países que mais buscam pelo termo “pesquisas” no mundo. Dados do Google mostram que a procura sobre levantamentos, quando associada à corrida presidencial, aumentou 20% em comparação ao registrado na campanha de 2018.

O interesse está principalmente vinculado às pesquisas eleitorais. O termo só foi mais procurado no Iêmen e nas Filipinas entre os dias 16 e 22 de setembro. Uma das dúvidas mais comuns entre brasileiros no Google é se a pesquisa Brasmarket é confiável. O questionamento é o que mais cresce no site sobre o tema desde o início oficial da campanha eleitoral no Brasil, em 16 de agosto.

A pesquisa publicada nesta sexta-feira, 23, destoou das principais concorrentes do mercado ao indicar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria com 43% das intenções de voto e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 28%. Outras empresas de pesquisas colocam Lula na primeira posição.

Desde o início da campanha, os termos mais associados às buscas são “presidente” e “governador”, indicando que o eleitor quer saber o resultado dos levantamentos para as eleições majoritárias federal e estaduais.

A busca por pesquisas eleitorais para presidente cresceu 20% em comparação com o mesmo período de 2018, ano da última eleição presidencial. Pesquisas para governador também cresceram cerca de 30%. O interesse das amostras para o Senado caiu 40%.

A forma como o usuário se comporta ao fazer buscas no Google está diretamente associada aos líderes nas pesquisas. Os dados mostram que o termo “pesquisa” aparece vinculado com frequência a Bolsonaro e Lula.

O interesse dos usuários em descobrir a posição dos candidatos nas pesquisas coincide com um aumento de publicações nas redes sociais sobre “voto útil”. De acordo com relatório semanal da Novelo Data e da Essa tal rede social, o número de interações diárias sobre o tema chegou ao ápice de 154 mil posts no Instagram no dia 16 de setembro — 30 vezes mais do que três semanas antes. No Facebook, o pico ocorreu no dia 13, com 116 mil interações diárias.