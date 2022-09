Coro de ‘imbrochável’ viraliza no Twitter entre críticas e apoio a Bolsonaro

Os gritos de “imbrochável” reproduzidos em coro pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores em discurso no ato de 7 de Setembro, em Brasília, se tornaram um dos principais assuntos do dia nas redes sociais. Até as 16h, o termo já havia sido citado 42 mil vezes e permanecia em 17º lugar nos trending topics, que monitora os assuntos mais comentados da plataforma.

Segundo levantamento do pesquisador Pedro Barciela, o pico de menções no Twitter ocorreu perto das 12h e chegou próximo do volume da hashtag principal do evento, #7desetembro. Para fins de comparação, essa tag genérica, usada desde o começo do dia, teve 140 mil menções.

Segundo Barciela, a incidência de posts sobre a fala de Bolsonaro é significativamente maior do que temas como fome, deflação, emprego, auxílio e Pix. “É o pior dos cenários para a campanha? Não necessariamente. Ao pautar o imbrochável, ele evita que os holofotes foquem nos ataques contra a democracia, presentes na manifestação de Brasília”, analisa.

Bolsonaro tem a oportunidade de, no 7 de setembro, passar uma mensagem sobre temas que engajam para além do bolsonarismo: fome, deflação, auxílio, emprego e pix, por exemplo. Qual o debate que ele opta por impulsionar? Se ele é brocha ou não. ????‍♂️ pic.twitter.com/U9OlMK8I4Y — Pedro Barciela (@Pedro_Barciela) September 7, 2022

Segundo o Monitor de Redes do Estadão, o termo se divide entre críticas e apoios ao presidente, mas com predomínio de sentimento negativo. Os posts também aparecem acompanhados de afirmações como “patético”, “vergonhoso”, “inocência” e “crianças” — uma das situações exploradas por opositores foi que os gritos ocorreram em meio à presença de menores no evento. As redes também colocaram as palavras “Broxonaro” e “Viagra” nos trending topics.

Para quem não tem como ganhar no voto e quer dar golpe, flopou. O coro "imbrochável" apenas torna este sequestro do 7 de setembro mais vergonhoso e patético. Bolsonaro não tem nada a dizer ao Brasil real. — Ivan Valente 5050 (@IvanValente) September 7, 2022

O "imbrochável" mexeu fundo com a militância de redação. pic.twitter.com/XAGFF5S2Q7 — Leandro Ruschel ???????????????????????????????? (@leandroruschel) September 7, 2022

Os gritos de “imbrochável” foram puxados pela multidão de apoiadores depois que o presidente fez comparações indiretas ao microfone entre Michelle Bolsonaro e Rosângela da Silva, a Janja, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado não. Muitas vezes ele está na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes: procure uma mulher, uma princesa, se case com ela para serem mais felizes ainda.”

Bolsonaro não passou imune de críticas entre apoiadores em aplicativos de mensagem, como o Telegram. “Bolsonaro tem um grande defeito, falar asneira sem necessidade ao vivo. Tirando isso, tá de parabéns!!”, escreveu uma usuária em um grupo público acompanhado pelo Estadão. “Ver o nosso povo hoje na rua me faz ter certeza de que vamos lavar o Brasil, mas não me agradou o presidente gritando imbrochável em Brasília. A pátria tem valores que precisam ser ressaltados, a data de hoje é mais importante do que isso”, escreveu outro.