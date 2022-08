Google lança alerta de integridade eleitoral para vídeos no YouTube

O Google lançou, nesta quarta-feira, 31, o painel de alerta de integridade eleitoral. O novo recurso aparece em qualquer busca na plataforma ou em vídeo, no YouTube, que envolva o tema das eleições no Brasil. Por lá, o usuário será direcionado para ter acesso a informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na próxima semana, informa a plataforma, passarão a funcionar as funcionais painéis sobre como votar, com informações de candidatos e o de resultados eleitorais, após o primeiro e segundo turno, caso ocorra. Essa é uma das medidas firmadas em fevereiro pela empresa com a Corte em memorando de entendimento no combate à desinformação nas redes.

Em postagem publicada nesta quarta-feira, a empresa reforça que, durante o processo eleitoral, não permitirá conteúdos que envolvam a supressão eleitoral – que faça pessoas desistirem de ir votar.

Dentro desse critério, estão alegações falsas de que as urnas brasileiras foram hackeadas na eleição presidencial de 2018 e de que os votos foram adulterados; qualificação de candidatos, que fala sobre informações falsas sobre a inelegibilidade de candidatos ou políticos em exercício e a incitação à intervenção no processo democrático.

Por outro lado, como revelou o Estadão, a empresa tinha removido, em junho, apenas 4,4% de conteúdos com desinformação sobre urnas.

“As equipes têm trabalhado 24 horas por dia para garantir que tenhamos nossas políticas sendo aplicadas para evitar abuso na plataforma e fornecer acesso a informações corretas nesta temporada eleitoral”, argumentou a empresa em comunicado emitido no blog sobre a atualização.