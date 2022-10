‘Estadão’ responde as perguntas que mais crescem no Google antes da eleição; veja quais são

Por Samuel Lima, Flávia Terres, Isabela Abalen e Vitor Hugo Batista

Com a proximidade do primeiro turno das eleições de 2022, crescem as dúvidas na cabeça dos brasileiros. Pode levar celular na eleição? Ninguém pode ser preso? Quem não votou na eleição passada ou não justificou a ausência está autorizado a comparecer nas urnas? Essas são algumas perguntas da categoria política que tiveram aumento repentino nas buscas na última semana.

O levantamento é do Google Trends, encaminhado com exclusividade ao blog Timeline, do Estadão. A lista ainda envolve questionamentos sobre o uso do e-Título, ferramenta digital do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e outras questões que geraram polêmica recentemente. “Pode votar com a camisa do Brasil?” é uma das pesquisas que ganharam relevância, depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) insinuou que haveria uma proibição do tipo que na realidade não existe.

Outra dúvida frequente é em relação ao horário de votação. Nestas eleições, pela primeira vez, todos os Estados seguem o horário de Brasília, das 8h às 17h. Com isso, a depender de onde o eleitor mora, é preciso ficar atento ao fuso horário (veja o horário correto em cada localidade abaixo).

O que levar na hora de exercer o direito ao voto também é uma pergunta que cresce na véspera do pleito, assim como a situação daqueles que se ausentaram em outras eleições ou não justificaram a abstenção. E os indecisos também estão representados no levantamento: “Em quem votar” questionam os usuários no Google, fazendo dessa pergunta a quarta mais relevante em termos absolutos nos últimos sete dias, segundo o levantamento.

Os brasileiros também estão procurando descobrir o número de candidatos como o presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre as buscas que mais crescem entre uma semana e outra estão ainda o número de Simone Tebet (MDB) e de Padre Kelmon (PTB). Confira nesta página o número e o perfil de todos os candidatos nestas eleições.

O Estadão responde abaixo as perguntas que mais apareceram no Google:

Pode levar celular na eleição?

Pode! No dia da eleição, o aparelho pode ser utilizado até o momento de o eleitor ir à cabine de votação. Segundo a Justiça Eleitoral, depois da identificação, o celular e o documento de identificação devem ficar com o mesário. Depois de votar, o eleitor receberá os itens de volta e poderá utilizá-los normalmente.

Nenhum eleitor pode ser preso?

Desde terça-feira, 27 de setembro, até 48 horas depois do primeiro turno, os eleitores não podem ser presos ou detidos em todo o território nacional. A medida do Código Eleitoral tem o intuito de garantir ao eleitor o direito de votar. Mas há exceções, que incluem ser pego em caso de flagrante delito, cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. O eleitor detido durante esse período será conduzido a um juiz para averiguar a legalidade do ato. Se irregular, a prisão é cancelada e quem prendeu pode ser responsabilizado.

Quem não votou ou justificou na eleição passada pode votar?

O TSE prorrogou a suspensão das consequências previstas no art. 7º do Código Eleitoral e eleitores que estejam com pendências poderão votar normalmente. Apesar da medida, que tem prazo indeterminado, o eleitor ainda precisa regularizar a situação eleitoral com o pagamento da multa.

Quem pode votar?

De acordo com a Constituição Federal, o voto no Brasil é obrigatório para todo cidadão, nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos, inclusive quem não cadastrou biometria. O voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório, para os jovens com 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e para os analfabetos. Quem não tirou título de eleitor ou não regularizou pendências até 4 de maio de 2022 não pode votar. Para conferir sua situação eleitoral e ver se você pode votar nas Eleições 2022, clique aqui.

Pode votar só com identidade, sem título ou com o e-Título?

Para votar, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade e passaporte. O e-Título também poderá ser utilizado, contanto que tenha foto. Lembrando que o prazo final para baixar o aplicativo a fim de usá-lo no primeiro turno é hoje, 1º de outubro, às 23h59.

Como baixar o e-Título?

É possível baixar o e-Título nas plataformas IOS e Android até às 23h59 do dia 1° de outubro, então não perca tempo. O aplicativo substitui o documento em papel e pode ser usado como identificação na seção eleitoral, desde que atualizado e com foto. O local de votação (zona e seção eleitoral) pode ser consultado pelo app, além de ser um meio para justificar a ausência.

Pode votar com a camisa do Brasil?

Sim. Os eleitores são livres para manifestar individual e silenciosamente a sua opção política, seja pela escolha de camisetas, bottons e adesivos na hora da votação. Não há nenhuma restrição quanto a vestir roupas que remetem a partidos políticos e candidatos e, apesar dos boatos, a camisa do Brasil também é permitida.

Pode beber na eleição?

A venda e consumo de bebidas alcoólicas está proibida em, pelo menos, 11 Estados no domingo de votação e liberados em outros 9. Os Estados com proibição são Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Roraima. Destes, cada um tem o próprio horário de proibição. No Acre a proibição varia de acordo com a zona eleitoral. Nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal não haverá restrição. O Piauí, Mato Grosso e Sergipe ainda não informaram sobre as restrições. Na Paraíba e no Tocantins as proibições são definidas por cada zona eleitoral. Veja mais detalhes sobre as regras nesta reportagem do Estadão.

Onde votar?

O local de votação pode ser consultado no site da Justiça Eleitoral. É preciso informar o número do título de eleitor ou do CPF, a data de nascimento e o nome da mãe neste link. Também é possível votar em trânsito, mas a solicitação precisava ser feita até 18 de agosto.

A que horas pode votar?

A votação em todo o país seguirá o horário de Brasília, das 8h às 17h. Ou seja, cidades com fusos diferentes devem se adaptar ao horário da capital do Brasil. Confira abaixo os horários para o seu Estado ou região:

Acre: das 6h às 15h (horário local)

Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: 7h às 16h (horário local)

Amazonas : nos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença o horário será das 6h às 15h (horário local. Nos outros 51 municípios do Amazonas, o horário será das 7h às 16h (horário local).

: nos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença o horário será das 6h às 15h (horário local. Nos outros 51 municípios do Amazonas, o horário será das 7h às 16h (horário local). Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h (horário local).

A votação termina às 17h, no horário de Brasília. Os eleitores que estiveram na fila para votar após esse horário podem exercer o direito ao voto normalmente.

Como votar?

Neste domingo, cinco cargos estão em disputa nas eleições: deputado federal, deputado estadual, senador, governador, e presidente da república, nesta ordem de exibição nas urnas. Para votar, é preciso comparecer ao local de votação. Não é possível votar de forma online.

Aqui você confere o procedimento!

Na hora de votar, você vai ouvir dois sons diferentes emitidos pela urna eletrônica: um toque mais curto e um mais longo. Dê o play e saiba mais 😉 pic.twitter.com/qa3ZLaVOzF — TSE (@TSEjusbr) September 29, 2022

O que precisa para votar?

Na seção eleitoral, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade ou passaporte. O e-Título também pode ser utilizado, desde que tenha foto. Apesar do título de eleitor não ser obrigatório, é importante saber o local de votação, como zona e seção eleitoral, na hora de votar. Vale lembrar que na cabine de votação não será permitido o uso de aparelho celular, fotográfico, de filmagem ou de qualquer outro tipo que viole o sigilo do voto. Por isso, o TSE recomenda que o eleitor leve uma “colinha” à cabine de votação para lembrar os números dos candidatos.

Como e onde justificar?

No dia da eleição: o eleitor ausente no dia e horário da eleição pode apresentar justificativa por meio do aplicativo e-Título, disponível para IOS e Android , e também por meio do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), que deve ser preenchido e entregue nas mesas de votação ou em locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais . O Formulário RJE também pode ser preenchido online ou em um dos locais divulgados.

Pós-eleição: quem não apresentar a justificativa no dia da votação, pode justificar ausência em até 60 dias após cada turno da votação por meio do aplicativo e-Título, pelo Sistema Justifica ou pelo formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) .

Eleitores no exterior: no dia da eleição, a justificativa de ausência pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou nas mesas de votação do exterior que funcionem com urna eletrônica. Após a eleição, a justificativa pode ser pelo e-Título, pelo Sistema Justifica , ou pelo Formulário RJE pós-eleição , que deve ser encaminhado por meio dos serviços de postagens.

Consequências para quem não votar, justificar ou pagar as multas podem ser conferidas clicando aqui.

Que horas sai o resultado das eleições?

Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 17h no horário oficial de Brasília. Nas eleições anteriores, a apuração só era feita com o término da votação no Acre, onde o fuso horário está duas horas atrás do fuso de Brasília. Agora, a votação termina no mesmo momento em todos os estados. Geralmente, o resultado é conhecido ainda no domingo. Acompanhe a cobertura em tempo real do Estadão.