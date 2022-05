‘Estadão’ lança blog para medir impacto das redes na eleição

Com o objetivo de medir o impacto e o alcance das redes sociais e dos aplicativos de mensagens nas disputas eleitorais deste ano, o Estadão lança o blog Timeline: eleições 2022. Atualmente, as discussões sobre política já ocupam grande parte das tendências mais buscadas nas mídias digitais. Neste contexto, a temperatura das redes e sua influência no debate eleitoral serão os focos da cobertura dos jornalistas dedicados ao blog – que terá conteúdos produzidos a partir de apurações próprias e com base em análises de empresas especializadas na leitura deste universo digital.

A produção se dividirá em reportagens, análises de performance e repercussão de postagens de políticos e candidatos, entrevistas e artigos, além de conteúdos em vídeo. As notícias do Timeline poderão ser publicadas e veiculadas nos diversos canais do Estadão.

É consenso de que as redes sociais terão papel singular na disputa eleitoral deste ano. O ambiente, fértil para ações de desinformação, terá especial atenção na cobertura do Estadão.

“A ideia do blog é mostrar a efervescência da disputa eleitoral a partir das redes sociais. O leitor do Estadão vai encontrar os assuntos do momento com contexto e análises criadas com novas ferramentas que estamos trazendo para o Núcleo de Eleições, como o Emplifi. Queremos que o Timeline funcione como um radar das mídias sociais, com a nossa credibilidade e rapidez”, disse Gabriel Pinheiro, editor de Redes Sociais.