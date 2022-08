Eleições 2022 e redes sociais: ‘Estadão’ lança monitor em tempo real 

Desde pelo menos a campanha de 2018 as redes sociais duelam com o horário eleitoral gratuito de rádio e TV pela atenção do eleitor – ainda que o alcance da internet não seja homogêneo pelo País. Em 2019, pesquisa do Instituto DataSenado apontou que quase metade dos entrevistados afirmou ter levado em conta informações captadas em alguma rede social para decidir o voto no pleito do ano anterior e quase 80% usavam essas mesmas redes para se informar. As campanhas sabem que essa tendência é irreversível e fazem das mídias digitais um fator estratégico de alcance e convencimento do eleitor.

Mas como os principais candidatos à Presidência da República realmente se saem nas redes sociais? Qual a influência e o engajamento deles no mundo virtual? E mais: o que os eleitores estão falando sobre Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB)?

Para responder a essas e outras questões é que lançamos o Monitor de Redes Sociais, desenvolvido em parceria com a plataforma Torabit e que usa como base dos dados postagens públicas no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Por ele, é possível conferir, em tempo real, quais são os assuntos mais importantes relacionados às eleições, os influenciadores mais relevantes para o debate eleitoral, qual candidato tem mais menções nas redes e quais são os sentimentos relacionados a eles – negativo, positivo ou neutro -, entre outras funcionalidades. As pesquisas podem ser feitas por dia, semana ou mês, e os gráficos se movimentam conforme o debate esquenta – os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas, por exemplo, levaram ao maior pico relacionado às eleições no Twitter neste ano até agora.

Ainda é possível analisar o desempenho por rede social dos quatro presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas. Quantos seguidores Bolsonaro conseguiu no Facebook na última semana, quantas postagens Lula fez no Twitter no último mês, o número de curtidas no perfil de Simone Tebet no Instagram ou quantidade de uploads de Ciro Gomes no YouTube. Aqui a consulta pode abranger um mês ou uma semana.

O Monitor servirá também de base para análises sobre a corrida eleitoral, e para isso contamos com o blog Timeline: eleições 2022, lançado em maio deste ano com o objetivo de medir o impacto e o alcance das redes sociais e dos aplicativos de mensagens. Com essa ferramenta tão especial, queremos fazer um convite para você, leitor: explore o Monitor, navegue por suas funcionalidades e acompanhe de perto esse debate cada vez mais relevante para o Brasil.