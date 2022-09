Nas redes, compra de imóveis da família Bolsonaro vira resposta da esquerda para tema corrupção

A notícia de que quase metade dos imóveis da família Bolsonaro foi adquirida com dinheiro em espécie nas últimas três décadas foi amplamente explorada por opositores nas redes sociais. Levantamento da consultoria BITES feito a pedido do Estadão mostra que o assunto teve 1,14 milhão de posts no Twitter ao longo de duas semanas desde que o caso foi revelado pelo portal UOL, em 30 de agosto.

O termo “dinheiro vivo” e outros que de alguma outra forma associam o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao tema foram mencionados por 237 mil contas, com um alcance de 239 milhões. No primeiro dia, houve um pico de 303 mil tuítes em 24h. O relatório aponta ainda que a repercussão foi predominantemente negativa para o presidente: das 50 mensagens mais virais, apenas quatro eram em sua defesa.

O assunto virou uma espécie de resposta de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as críticas sobre corrupção nos governos de seu partido. A corrupção é o principal tema explorado por bolsonaristas nas redes para atacar o candidato, segundo o Monitor de Redes do Estadão, e também foi o assunto escolhido por Bolsonaro para confrontá-lo no primeiro debate televisivo na Band, no dia 28.

Para o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Marco Antonio Carvalho Teixeira, a campanha de Lula aproveitou o episódio para elevar o tom contra Bolsonaro e o criticar em um aspecto que sempre foi uma das plataformas usadas contra o PT e seu principal adversário na corrida presidencial. “Lula pediu esclarecimentos em sua propaganda eleitoral e nas redes, devolvendo na mesma moeda. Sem dúvida foi uma resposta”, disse.

Após o primeiro debate na TV, aliados reclamaram nos bastidores que Lula pareceu evasivo ao ser confrontado pelo rival e deveria ter sido mais enfático. Após a revelação da compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro, o assunto ganhou as redes de apoiadores e apareceu na propaganda eleitoral de Lula e em post no Twitter, ao reagir a manifestações bolsonaristas no feriado de 7 de Setembro.

Nunca utilizamos um Dia da Pátria para campanha eleitoral. Ao invés de discutir os problemas do Brasil, Bolsonaro me ataca, ao invés de explicar como a sua família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. O Brasil precisa de amor, não de ódio. pic.twitter.com/d4cx4RxTJU — Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022

Você consegue imaginar hipocrisia maior em querer falar em "corrupção" depois de sua família comprar 51 imóveis com dinheiro vivo? — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 9, 2022

Gente, uma pergunta pro meu TCC. Vocês compram muitas coisas tipo casas com dinheiro vivo? — Manuela (@ManuelaDavila) August 30, 2022

A análise da BITES mostra ainda que, com a campanha eleitoral em curso, o fato gerou mais comentários nas redes que outra notícia de grande repercussão na política nacional: o escândalo do “gabinete paralelo” no Ministério da Educação (MEC), revelado em março pelo Estadão e que resultou na prisão preventiva do ex-ministro Milton Ribeiro. A Polícia Federal investiga se pastores interferiram na liberação de verbas da pasta a prefeitos em troca de propina.

O caso teve 453 mil menções nas duas semanas seguintes à publicação da primeira reportagem, no dia 18, com participação de 115 mil usuários e alcance de 194 milhões de perfis no Twitter. Após a prisão de Ribeiro, no dia 22 de junho, o tema acumulou mais 776 mil menções no Twitter ao longo de 14 dias. O pico, no dia da operação da Polícia Federal, foi de 262 mil posts em 24h.

André Eler, diretor adjunto da BITES, observa que a resposta das redes bolsonaristas foi diferente entre esses dois episódios. Houve uma reação mais organizada em relação ao escândalo do MEC, com uma “linha de defesa clara” negando o envolvimento do presidente ou a própria validade da denúncia contra Ribeiro.

No caso da compra de imóveis com dinheiro vivo, Bolsonaro primeiro reage dizendo que não havia problema na prática e posteriormente sua equipe afirmou que a “moeda corrente” seria o real, e não dinheiro em espécie. Ao ter a informação desmentida pelo UOL, que confirma o uso de dinheiro em espécie nos casos mencionados, houve novo pico de menções no Twitter no dia 9 de setembro.

“No caso de Milton Ribeiro, o governo disputou ferrenhamente a narrativa, ao contrário do que aconteceu agora, quando a repercussão foi maior e o bolsonarismo não organizou resposta à altura das críticas da esquerda ou desmentidos convincentes para seu eleitorado sobre as matérias da imprensa”, aponta Eler. O maior volume de menções também se deve ao fato de o caso envolver diretamente o presidente Jair Bolsonaro “pessoa física” e por conta do período eleitoral atrair mais atenção ao cenário político.