Defesa das mulheres ganha destaque nas redes com debate de presidenciáveis na Band

De expectativa morna ao longo do dia, o debate entre candidatos a presidente na TV Bandeirantes atraiu a atenção dos eleitores e gerou engajamento nas redes sociais à noite, com destaque para a pauta da defesa das mulheres. O assunto foi introduzido depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou a jornalista Vera Magalhães, no segundo bloco.

A hashtag #DebateNaBand ficou no primeiro lugar dos trending topics do Brasil ao longo de todo o programa, das 21h até 0h. A plataforma contabilizou mais de 802 mil menções diretas ao debate. Entre os candidatos, Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dominaram as menções, mas os políticos que tentam crescer nas pesquisas — Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) — ganharam notoriedade em diferentes momentos.

Segundo monitoramento da Quaest, o debate alcançou uma média de 19 milhões de interações em posts no Twitter no primeiro bloco e 13 milhões nos dois blocos seguintes. Entre as entrevistas do Jornal Nacional, da TV Globo, por exemplo, o maior índice foi de 14 milhões, com Lula. Ciro teve o maior percentual de menções positivas (51%), seguido de Tebet (41%), Lula (38%), Bolsonaro (35%), D’Ávila (34%) e Thronicke (32%).

O primeiro momento marcante do debate nas redes ocorreu quando Bolsonaro abriu a etapa de confrontos diretos com uma pergunta ao ex-presidente Lula sobre corrupção. Como resultado, conseguiu impulsionar as buscas no Google sobre o tema ao longo do debate, segundo dados do Google Trends divulgados no evento. O termo “Petrobras” também apareceu pouco depois nos trending topics.

Isso sim foi um pergunta sobre corrupção a um notório ladrão, não o afago que Bonner fez no ex-presidiário. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 29, 2022

Nessa mesma pergunta, aliados de Lula exploraram o fato de Bolsonaro ter chamado o petista de “presidente”.

Bolsonaro chama Lula de presidente. Acertou uma, finalmente, miliciano! #DebateNaBand — Boulos 5010 (@GuilhermeBoulos) August 29, 2022

Outro destaque nas redes durante o primeiro bloco veio da estratégia das “dobradinhas” — quando um dos participantes faz perguntas menos incisivas a outro candidato ao qual não faz oposição direta. Usuários criaram a dupla “Simone e Soraya”, por exemplo, e fizeram memes, em uma brincadeira com nomes de duplas sertanejas.

Simone trocar simaria por soraya e forma nova dupla presidencianeja — Rosana Hermann (@rosana) August 29, 2022

Ao chegar ao primeiro intervalo comercial, o nome de Soraya era o segundo mais viral, com Simone em quarto e D’Ávila em décimo lugar. Ainda assim, Bolsonaro e Lula apareciam com cerca de 10 vezes mais menções, ambos superando a marca de 280 mil tuítes.

No segundo bloco, o principal assunto do debate surgiu com um ataque de Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães. Ela havia indagado Ciro Gomes sobre a cobertura da vacinação no Brasil e a desinformação propagada por Bolsonaro em relação aos imunizantes. Ao comentar a resposta, o presidente disse que achava que ela “dorme pensando em mim” e “tem alguma paixão em mim”. A jornalista ficou entre os assuntos mais comentados desde então até o fim do debate.

Mesmo depois de tantos anos, ainda me impressiono com ódio que Bolsonaro tem das mulheres. — Manuela (@ManuelaDavila) August 29, 2022

Bolsonaro ainda direcionou falas agressivas contra Simone Tebet, dizendo que ela era uma “vergonha no Senado Federal”. A resposta da emedebista sobre as críticas de Bolsonaro sobre a sua atuação na CPI da Covid gerou um pico de menções, e Soraya viralizou com uma declaração de que o presidente era “tchutchuca com outros homens, mas vem pra cima da gente como tigrão”. Logo após a fala, opositores lembraram da confusão com o youtuber, e o assunto “Centrão” subiu nas buscas do Google.

Quando homens são tchutchuca com outros homens, mas vem para cima da gente como tigrão, eu fico extremamente incomodada. #DebateNaBand #Soraya44 #1ImpostoSó — SorayaPresidente (@SorayaThronicke) August 29, 2022

Lula e Ciro ganharam destaque no segundo bloco com um embate direto. O termo “Paris” chegou aos trending topics puxado por apoiadores do petista, que criticam o adversário por não ter apoiado efetivamente Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2018.

No #DebateNaBand, Lula apelou para a fake news de que Ciro foi a Paris para não votar em Haddad em 2018. Veja aqui a verdade. pic.twitter.com/xxokD82oXt — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 29, 2022

Na volta para o terceiro bloco, Bolsonaro abordou projetos para mulheres em seu governo e depois resgatou a história de que Ciro Gomes teria sido misógino com sua ex-mulher, Patrícia Pillar. As buscas rapidamente subiram no Google e fizeram deste o momento de maior curiosidade do público no site de pesquisas.

Petistas ainda comemoraram uma resposta de Lula a Thronicke de que ela não havia visto melhora nas condições de vida durante o seu governo, “mas seu motorista e sua empregada doméstica viram”. Já as redes bolsonaristas exploraram trecho em que Bolsonaro chama Lula de “ex-presidiário”.

“A senhora não viu um Brasil melhor no meu governo, mas sua empregada doméstica viu, seu motorista viu, seu jardineiro viu” – Lula Esse é @LulaOficial pro Brasil e o RJ serem felizes de novo! — Marcelo Freixo 40 (@MarceloFreixo) August 29, 2022

O Presidente Bolsonaro chamou o Lula de ex-presidiário e o candidato Lula pediu direito de resposta???

Não entendi o pedido… — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 29, 2022

Ao final do programa, segundo dados do Google Trends divulgados pela Band, as perguntas mais frequentes sobre política na plataforma eram desfavoráveis a Bolsonaro. Adversários conseguiram aumentar as pesquisas sobre os termos “sigilo de 100 anos” e “orçamento secreto”.