Corrupção pauta a repercussão nas redes sobre o debate entre candidatos a presidente Estadão/Eldorado

A corrupção foi o principal tema escolhido pelo público nas redes para comentar sobre o debate dos presidenciáveis neste sábado, 24 de setembro, promovido pelo Estadão, a Rádio Eldorado e em parceria com SBT, CNN Brasil, Veja e NovaBrasil FM. Dados do Monitor de Redes do Estadão mostram que o assunto concentrou 40% dos posts sobre os candidatos no Twitter durante o evento.

Além disso, apesar da ausência no debate, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rivalizou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em número de menções, sejam elas positivas ou negativas. Até o final do debate, o monitor criado em parceria com a empresa Torabit havia coletado mais de 328 mil tuítes — ao menos 110 mil citaram diretamente Bolsonaro; sobre Lula, eram 92 mil.

Simone Tebet (MDB) superou Ciro Gomes (PDT) e ocupou o terceiro posto, em um momento em que ambos tentam evitar a perda de apoio para Lula, por conta do fenômeno do “voto útil”. Ela obteve 31,6 mil menções no levantamento, contra 31,4 mil do pedetista.

No Google, o nome do petista foi o mais pesquisado, seguido pelo atual presidente. O principal foco de interesse sobre Lula era a sua ausência no debate. Adversários subiram tags como “fugiu” e “Cadê o Lula” entre as mais comentadas do Twitter.

Quanto a Bolsonaro, adversários conseguiram atrair o público para pautas como a compra de próteses penianas e Viagra para o Exército, assim como o orçamento secreto, esquema que envolve liberação de emendas em troca de apoio revelado pelo Estadão. Opositores investiram na tag “Bolsonaro corrupto”.

Em quinto no número de posts coletados pelo Monitor de Redes e em terceiro nas buscas no Google aparece Padre Kelmon (PTB). Desconhecido dos eleitores, o indicado do presidente da sigla, Roberto Jefferson, atuou como linha auxiliar de Bolsonaro no debate, sendo escolhido duas vezes como alvo das perguntas do presidente e tecendo elogios ao seu governo.

Padre Kelmon também ajudou a colocar a pauta de costumes como segunda mais frequente no Twitter durante o debate. Em dobradinha com Bolsonaro, alegou perseguição contra cristãos e associou Lula ao regime autoritário de Daniel Ortega, na Nicarágua. Discutiu ainda sobre feminismo com Tebet e disse ser contra a descriminalização do aborto e o sistema de cotas.

Quem mais gerou memes no debate, no entanto, foi a candidata Soraya Thronicke (União Brasil). Ao perguntar a Felipe d’Ávila (Novo) no primeiro bloco, Soraya fez uma charada para criticar Bolsonaro: “Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado; tira remédio da Farmácia Popular, mas mantém a compra de Viagra; não compra vacina para a covid-19, mas distribui prótese peniana para seus amigos? O que é, o que é?”.

Em outro momento, advertiu Bolsonaro a não “cutucar onça com vara curta”. As redes reagiram com os termos “O que é o que é”, “Viagra” e “vara curta” entrando nos trending topics, que listam os assuntos mais comentados do Twitter. A candidata passou praticamente todo o debate no segundo lugar, atrás apenas da hashtag #DebateNoSBT, mas ficou apenas em quinto no número total de posts, parte deles ataques de bolsonaristas e trocadilhos pejorativos com o seu sobrenome.

Nenhuma hashtag de apoio a candidatos liderou os comentários no período analisado. Excluindo termos genéricos, #BolsonaroNoPrimeiroTurno22 foi a melhor colocada, em quarto. #LulaNo1ºTurno, a melhor posicionada do principal adversário na corrida presidencial, ficou em nono.