Ciro ganha popularidade nas redes com sabatina na Globo, mas gera menos de um terço do impacto de Bolsonaro

O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) ganhou popularidade nas redes ao participar ontem de uma sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, mas o impacto gerado no Twitter ficou bem atrás de seu antecessor, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Dados da consultoria Quaest apontam que, em média, 2 milhões de pessoas foram impactadas em posts sobre Ciro no Twitter durante o horário da entrevista, contra 9 milhões de Bolsonaro na noite de segunda-feira, 22 de agosto.

Por outro lado, o pedetista obteve 54% de menções positivas, contra 46% de menções negativas considerando todo o período da entrevista, segundo a Quaest. No caso de Bolsonaro, o saldo foi negativo em 65% a 35%.

Os momentos em que Ciro recebeu maior porcentual de apoio no Twitter foram quando se apresentou como a solução para reconciliar o Brasil, quando sugeriu um novo modelo de governo fora do presidencialismo de coalizão e ao falar de soluções para as chuvas e desastres naturais. Já os momentos em que o sentimento negativo mais prevaleceu foram quando falou do isolamento do PDT, ao criticar Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo e ao falar sobre a Amazônia, ainda segundo relatório da Quaest.

Monitor. Segundo o Monitor de Redes do Estadão, as menções diretas a Ciro Gomes chegaram a pelo menos 219 mil posts no Twitter no dia da entrevista ao Jornal Nacional. Desde que começou a campanha eleitoral, a média do candidato era de 30,8 mil menções por dia. Hoje, a quantidade de posts superou a marca de 130 mil.

A hashtag #CiroNoJN chegou ao topo dos trending topics do Twitter entre 14h e 15h. Após as 20h, perto do horário da entrevista, o nome de Ciro se tornou o assunto mais comentado da rede.

Jair Bolsonaro teve 715 mil menções na segunda-feira, 22, quando foi entrevistado por William Bonner e Renata Vasconcellos. O nome do presidente ainda apareceu em 841 mil posts no dia seguinte. Antes, na média desde o início da campanha, o candidato do PL tinha 293,8 menções diárias.